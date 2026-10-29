El presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Cúcuta ante los recientes hechos de violencia. La medida será temporal y estará acompañada de una estrategia liderada por las Fuerzas Militares y la Policía.

“Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente. No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias”, expresó el primer mandatario.

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De La Espriella les encargó a los comandantes una misión: que usen todas las herramientas del Estado para recuperar el orden público en Cúcuta, afectado por la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.

“He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía”, agregó el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de Cúcuta por los recientes hechos de orden público que se han registrado en esa zona del país: “Será temporal”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/4P48gxcfpX — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2026

Entre otras cosas, los uniformados tendrán la capacidad de enfrentar a las organizaciones delincuenciales que aterrorizan a la población civil. En ese territorio actúan el ELN y otros grupos criminales.

Asimismo, el jefe de Estado anunció otra decisión para Cúcuta: a partir del próximo 3 de noviembre, entrará en operación una campaña militar y policial con capacidades especiales para intensificar la persecución contra ilegales.

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“Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población”, dijo De La Espriella.

Además, el presidente notificó que ordenó desarrollar operaciones sostenidas con resultados contundentes en esa zona de Norte de Santander.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, agregó el mandatario.

Para verificar el cumplimiento de esa misión, De La Espriella viajará la próxima semana a la capital de Norte de Santander.