Abelardo De La Espriella anunció golpe contra el Cartel Jalisco Nueva Generación: “No habrá escondite ni tregua”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la realización de un operativo de alto impacto contra las redes del narcotráfico internacional en la ciudad de Barranquilla. La acción de las autoridades permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana identificados bajo los alias de la Patrona y Pau.

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Según el reporte oficial, las dos personas aprehendidas operaban como articuladoras clave de la alianza criminal entre la organización mexicana conocida como el Cartel Jalisco Nueva Generación y la estructura colombiana del Clan del Golfo. De La Espriella anunció personalmente la captura en Barranquilla.

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La operación, denominada Lanza Roja, fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

Durante el desarrollo de la incursión, la Fuerza Pública logró la incautación de una tonelada de cocaína, que se iba a llevar al mercado estadounidense mediante rutas por Costa Rica.

Las investigaciones permitieron determinar además que la estructura criminal utilizaba el territorio de Costa Rica como plataforma logística estratégica para la recepción, el acopio y la posterior distribución de estupefacientes hacia diversos países de América y Europa.

Declaraciones del mandatario y ofensiva institucional

A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado resaltó la efectividad de la cooperación binacional y advirtió que la Fuerza Pública mantendrá la presión sobre las finanzas de las agrupaciones delictivas transnacionales.

¡VAMOS DETRÁS DE TODOS LOS ENLACES DEL NARCOTERRORISMO INTERNACIONAL! En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo. La operación ‘Lanza Roja’ neutralizó, además, el envío de UNA TONELADA DE COCAÍNA hacia Estados Unidos y golpeó una red de bandidos que utilizaba a Costa Rica como plataforma para distribuir droga en América y Europa. NO HABRÁ ESCONDITE NI TREGUA PARA QUIENES PRETENDAN SEGUIR GANANDO PLATA ENVENENANDO GENTE. Los voy a perseguir hasta el último eslabón de sus estructuras criminales. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

“¡Vamos detrás de todos los enlaces del narcoterrorismo internacional! En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias la Patrona y alias Pau (…). La operación Lanza Roja neutralizó, además, el envío de una tonelada de cocaína hacia Estados Unidos”, aseveró De La Espriella durante la presentación del balance de seguridad.

El mandatario enfatizó la postura del Gobierno nacional frente a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, señalando que las operaciones militares y policiales continuarán en los principales corredores del país.

“No habrá escondite ni tregua para quienes pretendan seguir ganando plata envenenando gente. Los voy a perseguir hasta el último eslabón de sus estructuras criminales”, concluyó el presidente.

Las autoridades judiciales iniciaron de inmediato los trámites correspondientes para poner a disposición de la justicia a las dos personas extranjeras capturadas en el territorio nacional.