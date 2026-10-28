Migración Colombia se pronunció sobre expulsión de 98 extranjeros tras operativos en los que participó Abelardo De La Espriella

Migración Colombia se pronunció acerca de los 98 extranjeros que fueron expulsados después de los operativos que se llevaron a cabo en Medellín y en los que participó el presidente Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella reveló balance final del operativo en Medellín: “Esta es la autoridad que los colombianos reclamaban”

La entidad explicó que estas personas representaban un alto riesgo para la seguridad de la población, por lo que las medidas de expulsión se hicieron efectivas en un procedimiento liderado por el director general, José Luis Castañeda.

Después de ser detenidas, fueron trasladadas hasta la zona de frontera de Norte de Santander por medio de dos vuelos realizados por la Fuerza Aérea Colombiana, con el apoyo del Ejército Nacional.

“Una vez en territorio venezolano, estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias de su país”, precisó.

En medio del procedimiento, se identificó que dos de estos ciudadanos extranjeros tenían órdenes de captura vigentes por el delito de tráfico de estupefacientes y por concierto para delinquir.

De acuerdo con la información de Migración, 73 personas registraban antecedentes por capturas, con un acumulado de 241 registros, de los cuales 198 estaban relacionados con estupefacientes, 19 con hurto, siete con lesiones y 17 con otras conductas en contra del orden, la tranquilidad y/o la convivencia.

Asimismo, 98 registraban registraban medidas correctivas impuestas por la Policía Nacional, para un total de 996. Además, 63 ya habían ingresado a Centros de Traslado por Protección (CTP).

Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando encaró a un delincuente capturado y este le respondió: “Vas a ver”

La entidad precisó que el 80 % de la población que fue objeto de la medida se encontraba en condición migratoria irregular.

“Los resultados evidencian la importancia de fortalecer las acciones de verificación migratoria y la articulación con las autoridades policiales y judiciales, especialmente frente a situaciones de reiteración de comportamientos que pueden afectar la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló.

El director Castañeda aseguró, por su parte, que con estos resultados queda demostrado que el Gobierno está más que comprometido con atacar esta problemática.

“Desde Migración Colombia avanzamos en el fortalecimiento de nuestras competencias y conforme a las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella nos articulamos con las diferentes autoridades a lo largo y ancho del territorio nacional para devolverle la tranquilidad a los colombianos. El ‘Milagro en las Regiones’ es una realidad”, expresó.

Por último, la entidad sostuvo que se seguirán desarrollando acciones de control y verificación migratorias con el objetivo de contribuir a la protección de la soberanía nacional, la seguridad y la convivencia ciudadana.