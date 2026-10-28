Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de miércoles, 28 de octubre, en la av. Caracas con carrera 13 B, sentido sur-norte, localidad Rafael Uribe.

En ese punto de la ciudad chocaron dos motociclistas y un ciclista, muriendo este último.

Tragedia en Magdalena: hermanas de 9 y 13 años murieron tras caer de una moto eléctrica y ser arrolladas por una volqueta

Lo anterior genera congestión vehicular en la zona, motivo por el cual piden a los conductores tomar como vía alterna la av. Boyacá.

La zona se encuentra acordonada, mientras unidades de criminalística llevan a cabo el levantamiento del cuerpo del ciclista que murió.

Por el momento se desconocen las causas puntuales de ese accidente que enluta a una familia en la capital del país. Sin duda, las cámaras de seguridad de la zona serán clave para establecer responsabilidades.

En el transcurso de la mañana de este miércoles se han presentado otros hechos en diferentes puntos de la ciudad, afectando la movilidad.

“Afectación de un carril por biarticulado varado en la av. NQS con calle 45, sentido sur-norte; alto flujo vehicular y tráfico lento en la vía La Calera-Bogotá (en descenso); manifestantes realizan bloqueo en la carrera 20 con calle 70D Sur y alta afectación en la movilidad del sector; novedad semafórica en la intersección de la av. Boyacá con calle 134; continúa afectación de dos carriles por choque entre biarticulado y camión en la av. NQS con calle 13, sentido norte-sur”, han sido algunos de los reportes de la Secretaría de Movilidad.

A propósito del accidente que dejó un muerto en Bogotá esta mañana de miércoles, las bases de datos de la plataforma Saludata de la Secretaría Distrital de Salud indicaron que en Bogotá se registraron 369 muertes en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026.

Estimaciones complementarias de Canal Capital indican que la cifra asciende a 392 fallecidos entre enero y julio de este año, consolidando un drástico incremento cercano al 29 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El análisis detallado de la siniestralidad revela que los actores viales más vulnerables siguen pagando la cuota más alta en las calles bogotanas. Los motociclistas concentran cerca del 50 % de las víctimas fatales, seguidos por los peatones con un 37.2 % y los ciclistas con el 11.1 %.

Respecto a la caracterización de las víctimas, el 76.9 % corresponden a hombres y el 23.1 % a mujeres. Las autoridades distritales reiteran el llamado a los conductores a moderar la velocidad y acatar las normas de tránsito, señalando que el exceso de velocidad, la falta de pericia al volante y la imprudencia continúan siendo las causas desencadenantes de estas tragedias en la ciudad.