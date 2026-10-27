Cayó hombre buscado por acto sexual abusivo con menor de edad: Policía de Bogotá dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una jornada de intervención y megatoma operativa en sectores estratégicos de la localidad de Tunjuelito, con el propósito de contrarrestar los delitos de mayor impacto y verificar el cumplimiento de las normas de convivencia.

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Durante el despliegue policial, los uniformados practicaron 400 registros a personas y 130 verificaciones a vehículos y motocicletas. La Policía Nacional ejecutó una intervención operativa e inspeccionó a 400 personas en la localidad de Tunjuelito.

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En el marco de las verificaciones de antecedentes, los efectivos policiales hicieron efectiva una orden de captura vigente dictada por las autoridades judiciales contra un ciudadano de 48 años.

El individuo capturado es requerido para responder como presunto responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado. Las autoridades materializaron la captura de un hombre de 48 años requerido por judicialización por delito sexual.

Control a establecimientos, movilidad y llamado a la ciudadanía

¡Cae presunto agresor sexual y sellan dos moteles y un bar durante la Megatoma en #Tunjuelito! La Policía además realizó 400 registros a personas y 130 a vehículos y motocicletas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. https://t.co/DXJyifZSt2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 27, 2026

De igual manera, en la aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), las patrullas impusieron la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad comercial a dos moteles y un bar que no contaban con la documentación requerida para su funcionamiento.

Paralelamente, se aplicaron sanciones por el porte de armas cortopunzantes y la tenencia de sustancias estupefacientes en el espacio público. La institución suspendió la actividad de tres establecimientos e incautó armas cortopunzantes durante la jornada.

Autoridades refuerzan la seguridad en Tunjuelito con registros masivos y controles comerciales. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, teniente coronel Julián Cetina, entregó el balance oficial de las acciones desarrolladas en la zona y destacó las medidas preventivas implementadas.

“En materia preventiva y en estricta aplicación a la Ley 1801-2016, se aplicó la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica en dos moteles y un bar (…) Adicionalmente, en control de la movilidad, se realizaron 14 comparendos de tránsito aplicados por el mal estacionamiento de vehículos”, explicó el oficial. La Policía Nacional invitó a los habitantes del sector a canalizar sus denuncias a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.