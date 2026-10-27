Presunto ladrón trató de engañar a los policías con curioso escondite, pero le llegaron: así ocurrió todo en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá le sigue haciendo frente a la delincuencia en Bogotá. Precisamente, esta mañana de martes, 27 de octubre, reportaron la captura de un hombre, gracias a unas cámaras de seguridad ubicadas en la localidad de La Candelaria, centro de Bogotá.

De acuerdo con el teniente coronel Frank Montoya, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá, se trata de un hombre de 30 años de edad señalado de los presuntos delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación de domicilio.

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La Policía indicó que, una vez el sujeto notó la presencia de los uniformados motorizados que se disponían a capturarlo por haber ingresado presuntamente a robar a un establecimiento comercial, este trató de engañarlos escondiéndose en el clóset de un establecimiento comercial.

Sin embargo, hasta dicho curioso escondite llegaron los policías y procedieron a capturarlo.

“Los hechos se conocieron cuando uniformados que adelantaban labores de patrullaje recibieron una alerta de la central de radio. El reporte fue generado gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C4, que detectaron a un hombre ingresando a un establecimiento comercial por la terraza mediante la modalidad de ‘escalera humana’. Con el apoyo de otras unidades y tras realizar la verificación al interior del establecimiento, los uniformados ubicaron al hombre escondido dentro de un clóset del depósito, donde fue capturado”, reportaron desde la Policía.

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Desde la Policía también indicaron que, una vez llegó el administrador del establecimiento comercial, halló serios daños que ocasionó el presunto delincuente.

“De acuerdo con la verificación realizada, se evidenciaron afectaciones en una puerta, un vidrio del baño, un calentador de gas, un televisor y un micrófono. Los daños fueron avaluados en aproximadamente cinco millones de pesos. Adicionalmente, el administrador manifestó que faltaban 310.000 pesos de la caja registradora. Durante el registro practicado al capturado, los uniformados encontraron el dinero en uno de los bolsillos de su pantalón”, agregaron.

¡Fue sorprendido escondido en un clóset! En #LaCandelaria, la Policía capturó a un hombre que ingresó a hurtar en un establecimiento mediante escalera humana. Gracias al monitoreo del C4, fue ubicado y recuperado el dinero, los daños ocasionados fueron avaluados en $5 millones. https://t.co/uHGnzYyr4C — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 27, 2026

Tras ser capturado, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los ciudadanos, a través de la línea de emergencia 123″, pidieron desde la Policía.