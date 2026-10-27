Alcalde de Bogotá anuncia “un hito histórico” frente a la contaminación de uno de los ríos más importantes del país

El río Bogotá es uno de los cuerpos hídricos más importantes de Cundinamarca, el cual abastece del servicio a gran parte de la región, siendo uno de los principales proveedores de agua. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han registrado graves denuncias por la contaminación en el lugar.

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Por esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un paso muy importante en el proceso de descontaminación de este, una medida que beneficiaría a cientos de habitantes que dependen de este cuerpo de agua.

De acuerdo con lo que informó el mandatario, este 27 de octubre habría dado inicio a la licitación de la PTAR Canoas, un proyecto formulado con la intención de limpiar el río y llevar a cabo labores de atención sobre el mismo.

Asimismo, Galán aseguró que esta medida será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de Colombia, lo que permitiría gestionar en gran parte varios de los problemas que hoy afectan al río Bogotá.

Además, se recalcó que con esta se podrá tratar alrededor del 95 % de las aguas residuales provenientes de la capital del país y de Soacha, lo que ayudaría a evitar que aguas contaminadas sigan llegando al afluente.

“Esta será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de Colombia y permitirá tratar el 95 % de las aguas residuales de Bogotá y Soacha, evitando que millones de litros de agua contaminada sigan llegando al río sin tratamiento”, declaró el alcalde.

Galán hizo énfasis en la importancia que este proyecto significa en cuestión de avances para mejorar las condiciones actuales de este cuerpo hídrico, señalando que no solo beneficiará a Bogotá, sino que el impacto que tendrá se extenderá a gran parte del territorio.

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“Su impacto irá más allá de nuestra región: contribuirá a la recuperación de los ecosistemas conectados con el río Magdalena, protegiendo especies endémicas”, manifestó.

Asimismo, varias zonas que presentan problemas relacionados con la contaminación de este río podrán ver cambios gracias a este proyecto, que buscará disminuir la contaminación y las afectaciones que genera esta misma en los alrededores del río Bogotá. “Hoy damos un gran paso para saldar una deuda histórica con el medioambiente y avanzar en la recuperación”, señaló Galán.

Se espera que en los próximos meses se entreguen nuevos detalles de este proyecto y los avances que ha tenido para llevar a cabo su ejecución.