Emergencia en Medellín por fuertes lluvias: Federico Gutiérrez dio detalles

En las últimas horas de este 26 de octubre, Medellín comenzó a registrar fuertes lluvias, específicamente en el nororiente de la ciudad y en varios municipios del Área Metropolitana. El alcalde Federico Gutiérrez entregó detalles de lo ocurrido.

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Según el mandatario, en estos momentos la quebrada La Honda se encuentra en alerta naranja, hecho que aumenta los factores de riesgo en los alrededores. “Eviten acercarse a los cauces y estén atentos a las recomendaciones de nuestros equipos”, aseguró Gutiérrez.

Por su parte, el funcionario también afirmó que en estos momentos las autoridades hacen presencia en varios sectores debido a la caída de árboles.

Asimismo, se confirmó el cierre de varias calles debido a la situación. Por encharcamientos, se cerraron Bulerías y la carrera 65 con avenida Bolivariana; por la caída de árboles, la carrera 83 entre calles 30 y 31, sector Los Molinos, y la calle 28 con carrera 80, en Belén.

El mandatario invitó a la ciudadanía a estar atenta a los comunicados oficiales e indicó que las personas que se movilicen por estos sectores deberán tomar rutas alternas para evitar accidentes.

Más tarde, Gutiérrez anunció que los bomberos de Medellín se encontraban trabajando en la zona para retirar todos los escombros que pudieran afectar la movilidad en las vías anunciadas.

Por esta razón, el alcalde aseguró que todas las calles que habían resultado afectadas por las fuertes lluvias ya estaban nuevamente habilitadas. “Gracias al trabajo de nuestros equipos de Bomberos y Movilidad. Gracias por su entrega para atender las emergencias y cuidar a nuestra gente”, manifestó.

Esta situación se presentó debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas en el territorio, donde, según algunos ciudadanos, se llegaron a presentar tormentas eléctricas que agravaron la emergencia. Sin embargo, en estos momentos las diferentes calles de Medellín han retornado a la normalidad.

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Igualmente, se recomendó a las personas que transiten durante estas lluvias por las carreteras de la ciudad prestar especial atención a su entorno y al estado de las vías, con el fin de evitar accidentes que puedan dejar personas heridas.

Asimismo, las autoridades destacaron que, en caso de una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con las entidades pertinentes por medio de los canales oficiales, como la línea de atención 123.