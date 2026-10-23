Cuatro lujosos carros fueron sorprendidos por la Secretaría de Movilidad de Medellín realizando prácticas peligrosas en inmediaciones del Túnel de Oriente.

Entre ellos, un Lamborghini anaranjado que fue inmovilizado en un operativo por no llevar sus respectivas placas, que permitieran identificar su procedencia y quién es realmente su propietario.

Los otros tres vehículos fueron objeto de un comparendo por violar las normas de tránsito en esa zona de la ciudad.

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Pablo Ruiz, el secretario de Movilidad de la ciudad, rechazó este tipo de situaciones y dijo: “Las vías de Medellín no son pistas de carrera, la norma se acata y se respeta”.

El operativo se adelantó en una jornada en la que los amantes de esas prácticas se reúnen para exhibir sus máquinas y realizar competencias que no son permitidas en esos espacios por poner en riesgo las vidas no solo de los ocupantes de esos vehículos, también las de otras personas.

Basta recordar que en abril de 2025, dos chefs, Martín Elías Erazo, de 23 años, y Jorge Luis Galeano Arboleda, de 38 años, murieron arrollados por dos carros en Las Palmas, en el Oriente de Medellín.

La tragedia ocurrió cuando Martín Elías transitaba en inmediaciones del primer mirador de Las Palmas y un vehículo golpeó la motocicleta en la que se movilizaba, lo que hizo que Martín Elías perdiera el control del manubrio y cayera al suelo con su compañero.

El chef Jorge Luis Galeano Arboleda (izq.) y su compañero Martín Elías Erazo murieron arrollados por dos carros en el Alto de Las Palmas, en Medellín. Foto: Suministrada a Semana

En ese momento, pasó otro vehículo y los arrolló. Martín Elías y Jorge Luis murieron.

“Él no iba tomando ni nada de eso, eran dos carros que iban compitiendo. Por acá se ve mucho lo que es el pique a eso de las 11 de la noche. Que se haga justicia”, pidió en su momento Antonio Álvarez, primo de Martín Elías.

Para que ese tipo de situaciones no se vivan, en una Medellín en la que ya las autoridades se preocupan por la cifra de muertes en incidentes viales, que alcanzó las 250 personas en 2026, han realizado 120 operativos de control.

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Estos orientados a frenar los piques ilegales, carreras clandestinas y/o exhibiciones de competencia.

El saldo de vehículos inmovilizados es de 729, de los cuales 659 son motos y 70 son carros. Además, impusieron 2.630 comparendos, de los cuales 2.215 son a motociclistas y 415 a conductores de automóviles.