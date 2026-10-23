Así fue el fuerte aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá, con granizo en Laureles y tormenta eléctrica

El fuerte aguacero que cayó en la tarde de este viernes 23 de octubre en Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Caldas y La Estrella dejó una particularidad.

Según el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones comenzaron hacia las 12:45 p. m. y se extendieron hasta las 5:15 p. m.

Las lluvias se desplazaron desde el oriente antioqueño y Copacabana hacia el oriente de Medellín, hasta extenderse a otras zonas del municipio y la subregión.

A las 2:19 p. m., cuando ya las precipitaciones caían sobre el occidente de la ciudad, los radares registraron granizo sólido y blando en la estación ubicada la Torre Siata, en la comuna 11 - Laureles-Estadio.

Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín

Diez minutos después, una tormenta eléctrica se registró sobre la ciudad y otros municipios. Los radares detectaron, entre las 2:40 p. m. y las 2:59 p. m., 21 descargas eléctricas: diez en Medellín, siete en Envigado y cuatro en Bello.

Después de las 4:00 p. m., señaló el Siata, las lluvias fueron desplazándose hacia el noroccidente hasta disiparse por completo aproximadamente a las 5:15 p. m.

Pronóstico del clima para el fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del clima previsto en el territorio nacional entre la tarde del viernes 23 y el domingo 25 de octubre de 2026.

La predicción oficial señala la presencia de abundantes nubes y precipitaciones de diversa intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, que podrían afectar la movilidad y las actividades de los ciudadanos.

Para el sábado, 23 de octubre, el informe prevé la persistencia de lluvias fuertes y descargas eléctricas en amplios sectores de la región Caribe (centro y sur de La Guajira, norte de Cesar, Magdalena, sur de Sucre y Córdoba), la región Andina (norte y occidente de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Tolima) y la región Pacífica (centro y sur de Chocó, Cauca y Nariño).

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Asimismo, se prevén lluvias moderadas en Atlántico, Bolívar, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Arauca, Meta y Vichada, al tiempo que sectores de Boyacá, Casanare, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas registrarán precipitaciones de menor intensidad.

El sábado se mantendrá la probabilidad de lluvias severas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Al concluir el fin de semana, se mantendrán condiciones inestables en gran parte de la geografía nacional.

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El reporte del Ideam advierte sobre precipitaciones intensas con actividad eléctrica en áreas del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Nariño.

Por su parte, sectores de Atlántico, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío experimentarán lluvias moderadas, mientras que zonas de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas tendrán precipitaciones ligeras. Las autoridades recomiendan tomar precauciones en los desplazamientos terrestres y aéreos.