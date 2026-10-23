Pronóstico del tiempo para el fin de semana del 23 al 25 de octubre: alerta por lluvias en estas zonas

Inicia un nuevo fin de semana y millones de colombianos se preparan para realizar actividades al aire libre o viajar, pero esto está sometido a las lluvias o jornadas soleadas.

¿Seguirá lloviendo? El Ideam revela el pronóstico del clima para este 15 de octubre

Por eso el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó oficialmente el pronóstico del clima que regirá en el territorio nacional entre la tarde del viernes 23 y el domingo 25 de octubre de 2026.

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La predicción oficial señala la presencia de abundantes nubes y precipitaciones de diversa intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, que afectarán la movilidad y las actividades de los ciudadanos.

Viernes 23 de octubre

Durante la jornada del viernes, la autoridad meteorológica estimó una alta probabilidad de lluvias fuertes con tormentas eléctricas en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, abarcando departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Caquetá.

🌧️ CONDICIONES RECIENTES Ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, excepto en el occidente, donde se han registrado lluvias y descargas eléctricas. Los mayores acumulados se presentaron en Cesar, Arauca, Casanare, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y Putumayo.👇 https://t.co/m8gPRFc2uj — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 23, 2026

Asimismo, proyectó precipitaciones moderadas sobre Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Vichada, mientras que en Quindío, Huila, Guainía, Vaupés, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipan lluvias ligeras. Las tormentas eléctricas del viernes afectarán principalmente a departamentos de la franja Andina y la costa Caribe.

Sábado 24 de octubre

Para la jornada del sábado, el informe prevé la persistencia de lluvias fuertes y descargas eléctricas en amplios sectores de la región Caribe (centro y sur de La Guajira, norte de Cesar, Magdalena, sur de Sucre y Córdoba), la región Andina (norte y occidente de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Tolima) y la región Pacífica (centro y sur de Chocó, Cauca y Nariño).

Mapa climatológico de Colombia para el sábado 24 de octubre. Foto: Ideam

De igual manera, se prevén lluvias moderadas en Atlántico, Bolívar, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Arauca, Meta y Vichada, al tiempo que sectores de Boyacá, Casanare, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas registrarán precipitaciones de menor intensidad. El sábado se mantendrá la probabilidad de lluvias severas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Domingo 25 de octubre

El cierre del fin de semana mantendrá condiciones inestables en gran parte de la geografía nacional. El reporte del Ideam advierte sobre precipitaciones intensas con actividad eléctrica en áreas del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Nariño.

Mapa del clima en Colombia para el domingo 25 de octubre. Foto: Ideam

Por su parte, sectores de Atlántico, Boyacá, Caldas, Risaralda y Quindío experimentarán lluvias moderadas, mientras que zonas de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas tendrán precipitaciones ligeras. Las autoridades recomiendan tomar precauciones en los desplazamientos terrestres y aéreos.