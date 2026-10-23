Ataque con dron contra la Armada Nacional dejó un infante de Marina muerto y cuatro heridos

Un nuevo ataque con dron, esta vez contra una embarcación de la Armada Nacional, dejó un infante de Marina muerto y otros cuatro uniformados heridos en el municipio de Guapi, en el Pacífico del departamento del Cauca.

Los militares de la embarcación ARC 1200 fueron atacados mediante la modalidad de granada descolgada con explosivos lanzados desde un dron.

Asesinan soldado profesional en un ataque con dron en la vereda Altamira, en La Vega, Cauca

Sobre las 10 a. m. de este viernes, 23 de octubre, se dio el hecho, que encendió las alertas por las consecuencias que tuvo la agresión contra los integrantes de la Fuerza Pública. Tras el ataque, los cuatro militares lesionados tuvieron que ser evacuados por vía aérea hacia centros médicos de Cali para recibir atención.

El infante que perdió la vida habría sido identificado como Edwin Vargas Londoño. Los uniformados lesionados fueron identificados como Yesi Ángulo Ángulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano.

Por ahora, la información disponible confirma el saldo de un uniformado fallecido y cuatro heridos, aunque todavía no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni sobre los responsables.

El hecho habría ocurrido a la altura de la zona conocida como Bocas de Penitente, área fluvial del municipio de Guapi, donde se encontraba una unidad adscrita al Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 42.

Armada busca embarcación en el Pacífico. Foto: Armada de Colombia.

Los heridos tuvieron que ser evacuados a Cali

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar a los uniformados por vía aérea hasta centros asistenciales de Cali. La evacuación se produjo después de la agresión contra el bote de la Armada que se encontraba en jurisdicción de Guapi.

El uso de un dron en el ataque es uno de los elementos centrales del caso. Sin embargo, con la información conocida hasta el momento, no es posible establecer quién habría operado el dispositivo ni qué grupo estaría detrás de la acción.