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Incendio de grandes proporciones consume parte del Centro Comercial Petecuy, en Cali

Los comerciantes temen que el fuego se propague hacia depósitos de material inflamable. Bomberos atienden la situación.

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Redacción Semana
23 de octubre de 2026 a las 3:26 p. m.
Bomberos intentan controlar un incendio de grandes proporciones en Cali.
Bomberos intentan controlar un incendio de grandes proporciones en Cali. Foto: Redes sociales

El Cuerpo de Bomberos de Cali trata de sofocar el incendio de grandes proporciones que consume parte del cuarto piso del Centro Comercial Petecuy, en el centro de Cali.

Juan Felipe Jiménez, subsecretario para el manejo de desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo, habló desde el sitio de la emergencia.

“Activamos el sistema distrital de gestión de riesgo por un incendio estructural, una ferretería, se activaron los bomberos, máquina de alturas, ambulancias, unidades de rescate”, dijo el funcionario.

Además, explicó que con 15 unidades de Bomberos están tratando de controlar las llamas.

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La emergencia, ocurrida en la carrera 15 con calle décima, en pleno centro de la capital vallecaucana, obligó al cierre de varias vías para permitir la movilización de los vehículos para atender la emergencia.

Edison Giraldo, concejal de Cali y comerciante de la zona, contó detalles de lo sucedido.

“Se presentó en un cuarto piso, estamos esperando que no se propague a donde están las pinturas, donde están los compresores, que pueden ocasionar una tragedia”, señaló.

El corporado contó que el propietario del establecimiento es un comerciante de nombre Adolfo Duque.

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La zona fue acordonada mientras el cuerpo de bomberos da un parte de tranquilidad a los comerciantes de esta concurrida zona de Cali.

Esta emergencia se presenta justo cuando la ciudad adelanta labores de recuperación del desastre del terremoto del 10 de agosto.

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De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Alejandro Eder Foto: Tomada de X @alejoeder

Por otra parte, este viernes se conoció que el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la demolición de 82 edificaciones que presentan afectaciones y podrían representar un peligro para los habitantes y las estructuras cercanas.

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, 11 edificaciones ya fueron demolidas, mientras que otras dos continúan en proceso de intervención. Las autoridades señalaron que las labores se desarrollan de manera progresiva, priorizando los inmuebles que representan un mayor riesgo.

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Entre los inmuebles que ya fueron intervenidos están María Mercedes Lloreda, Cali Express, D’Corpus, CR Guadalupe y el antiguo motel Molino Rojo, además de otras seis edificaciones ubicadas en el centro de Cali.

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