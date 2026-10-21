Con patada voladora detuvieron a presunto ladrón en Cali: le propinaron fuerte golpiza

Un presunto hurto de celular terminó en una fuerte golpiza en el sur de Cali, que incluyó una patada voladora para poder detener al sujeto. En la tarde del martes, 20 de octubre, un ciudadano reaccionó contra un hombre que, según los reportes difundidos, acababa de arrebatarle el teléfono a una mujer que se movilizaba como copiloto en un vehículo particular.

El episodio se registró en la avenida Pasoancho con carrera 65, en el sur de la ciudad, y el hombre habría quedado bastante herido antes de ser puesto bajo custodia policial.

Presunto ladrón habría robado un celular en Cali y la comunidad lo detuvo: todo quedó en video

El hecho llamó la atención por la reacción de un testigo, quien habría derribado al señalado ladrón cuando intentaba escapar en una motocicleta. Lo que comenzó con el supuesto robo finalizó con varios ciudadanos involucrados en la agresión contra el hombre.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el sospechoso se movilizaba en una motocicleta cuando se acercó al vehículo particular y le arrebató el celular a la mujer que viajaba como copiloto. El hombre también estaría portando un arma de fuego traumática.

Presunto ladrón detenido en la avenida Pasoancho en Cali el martes, 20 de octubre, con arma de fuego. Foto: Captura de pantalla Colombia Oscura / Montaje SEMANA

La reacción de uno de los ciudadanos cambió el rumbo de la escena. El hombre intervino y consiguió tumbar al presunto asaltante de la moto, impidiendo que continuara su huida.

Pero la situación no terminó con esa caída. Según los reportes, otras personas se acercaron y se sumaron a la agresión, propinándole una fuerte golpiza al señalado responsable del hurto. Este es el video del momento:

El episodio generó atención por la rapidez con la que el supuesto robo pasó a una agresión física. La reacción de la comunidad también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre lo que ocurre cuando los ciudadanos deciden intervenir por cuenta propia ante un presunto delito.

Las autoridades llegaron tras la golpiza

Después de que el hombre resultara herido, las autoridades hicieron presencia en el lugar y lo aprehendieron. La información disponible no precisa su identidad, su estado de salud ni los detalles de las actuaciones posteriores.

Tampoco se conocen, por ahora, datos adicionales sobre la recuperación del celular o una eventual denuncia formal por parte de la afectada.

El caso se suma a los episodios de inseguridad que generan preocupación entre los habitantes de Cali, especialmente por los hurtos de teléfonos móviles y el uso de motocicletas para acercarse a las víctimas y escapar rápidamente.

Por ahora, los detalles conocidos se concentran en el presunto hurto, la intervención del ciudadano y la posterior aprehensión del hombre. No hay información suficiente para establecer qué cargos podrían formularse ni cuál será el resultado del proceso.