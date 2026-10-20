“Tengo que levantar la voz”: alcaldesa de Candelaria, Valle, llama a reflexionar sobre la violencia política contra las mujeres

La alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca, Gessica Vallejo Valencia, hizo un llamado a reflexionar sobre la violencia política contra las mujeres durante una sesión del Concejo Municipal. En su intervención, pidió que estas situaciones se aborden de manera colectiva y que las agresiones no se normalicen en los escenarios democráticos.

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La mandataria señaló que, durante sus más de 30 años de trayectoria en la vida pública y como lideresa, ha recibido solicitudes de mujeres del municipio para que se pronuncie sobre situaciones que afectan a quienes participan en política.

“Pero como líder sí tengo que levantar la voz”, manifestó Vallejo, al invitar a las concejalas y a otras lideresas a reflexionar sobre los ataques que, según indicó, se presentan dentro y fuera del recinto, así como en las redes sociales.

También se refirió a expresiones que, en sus palabras, cosifican y señalan a las mujeres, entre ellas “animales, roedores”. Ante estas situaciones, pidió respetar las normas que regulan el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas.

Durante su intervención, la alcaldesa advirtió que las descalificaciones pueden desincentivar la participación femenina en la política y dificultar que más mujeres aspiren a cargos de representación. “Es muy difícil que otras mujeres quieran participar en política”, expresó al cuestionar las dinámicas de confrontación que, desde su perspectiva, afectan la honra de quienes intervienen en la vida pública.

Vallejo también pidió que las diferencias entre la Administración Municipal y los integrantes del Concejo se tramiten mediante el debate democrático, el respeto y la discusión de los asuntos de interés público.

“Candelaria los necesita construyendo”, afirmó, al insistir en la importancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores políticos, más allá de sus diferencias ideológicas y partidistas.

La violencia política contra las mujeres puede manifestarse mediante hostigamientos, estereotipos de género y ataques que buscan menoscabar su participación o el ejercicio de sus derechos políticos. En ese contexto, el pronunciamiento de la alcaldesa puso el foco en la necesidad de distinguir entre las críticas a la gestión pública y las expresiones que pueden vulnerar la dignidad de las mujeres.

La mandataria instó a promover espacios políticos en los que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y el debate, sin intimidaciones ni prácticas discriminatorias.