El pueblo vallecaucano que celebra más de 480 años, un destino que enamora con su historia, cultura y atractivos únicos

El departamento del Valle cuenta con 42 municipios que ofrecen diversidad de atractivos y encantos para conocer. Uno de los más antiguos es Candelaria, ubicado a solo 28 kilómetros de Cali, un destino que se caracteriza por sus tierras planas y verdes.

Candelaria está de plácemes por estos días, pues acaba de cumplir 481 años, el pasado dos de febrero. La celebración inició con una alborada, hacia las 4:00 de la mañana, por las principales vías del pueblo, con lo que se dio inicio al Día de la Candelaria.

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Este es un destino al que se le reconoce por su riqueza cultural, pero también porque de su territorio hace parte el corregimiento de Juanchito, que se ubica después de pasar el puente en la vía que conduce de la capital vallecaucana a este encantador pueblo.

Información de la Gobernación del Valle indica que cuando el viajero llega a este lugar, empiezan a cobrar vida historias disfrazadas de salsa, pasión y sabor. “Dice la leyenda que el diablo se aparecía en plena Semana Santa a bailar en Agapito, una de las icónicas discotecas que existían en la zona”, precisa la mencionada fuente.

Candelaria cumplió 481 años. Foto: Alcaldía Municipal de Candelaria/API.

Históricamente, este fue un punto estratégico en el que se formó una revolución musical, cultural y étnica a raíz de la influencia negra que llegó a trabajar este lugar, anteriormente conocido como Puerto Simons. En el siglo XIX y principios del siglo XX, el río Cauca todavía era navegable y Juanchito era el puerto fluvial de Cali.

Sin embargo, este destino no es el único atractivo de Candelaria, que en su cabecera municipal deja ver su estilo colonial y sus calles están especialmente diseñadas en forma de cuadrícula, donde la plaza principal es el atractivo principal. Estos son algunos de los lugares para visitar, según la Alcaldía Municipal.

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria: Este templo es uno de los atractivos icónicos de este municipio. Se comenzó a construir en 1951 y se concluyó con la orientación del padre Gabriel Parra Urrea (1965-1973).

Capilla de El Cabuyal: Lleva el nombre de Santa Ana y es uno de los sitios donde se concentra un gran número de personas, ya que la mayoría de sus habitantes son de religión católica. La historia de la vida parroquial se remonta a la década de los 50.

Capilla de El Cabuyal en el municipio de Candelaria. Foto: Alcaldía Municipal de Candelaria/API.

Malecón turístico Juanchito: La construcción se inició en el año 2008 y culminó en 2009. Esta iniciativa surgió de un grupo de habitantes del sector, industriales y comerciantes, interesados en la recuperación tanto ambiental como económica y turística de la zona, explotando una riqueza tan grande como la cercanía al río Cauca.

Cancha de Chaza: Debido a la gran concentración de colonia nariñense que se encuentra radicada en el municipio, por pedido de un grupo de personas de esta colonia, la alcaldía adjudicó en comodato un lote de terreno para la práctica de este deporte insignia de este grupo poblacional.

Cordón gastronómico de Villagorgona: En este corregimiento existen varios establecimientos comerciales dedicados a la preparación de fritangas tradicionales y lechona. La rellena se ha posicionado en este sitio gracias al toque secreto que, de generación en generación, han transmitido las abuelas.

De acuerdo con la Alcaldía, otras actividades y sitios de interés son la pesca deportiva, la Fiesta Patronal de Villagorgona de la Inmaculada Concepción y la Capilla de Buchitolo.