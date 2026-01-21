Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

El Valle del Cauca es el departamento más poblado del suroccidente colombiana y es considerado uno de los destinos con mayor encanto y diversidad.

A continuación, tres poblaciones de esta región del país para conocer y disfrutar durante este comienzo de año.

Versalles

Este municipio está ubicado en el norte de esta región del país y considerado el de temperatura más fría.

De acuerdo con la Gobernación del Valle, Versalles es ideal para conocer la cultura campesina del norte del Valle y su arquitectura.

Tiene importantes atractivos naturales. Entre ellos la reserva natural La Suiza, el sendero ecológico Aguas Lindas y el cañón del río Garrapatas.

En la cabecera municipal, uno de los lugares más reconocidos es la parroquia de la Inmaculada Concepción. Cada año, este templo atrae a numerosos devotos de zonas cercanas.

En el centro del municipio, en el parque principal, se encuentra un espacio que rinde homenaje a la historia y la cultura local. Allí, esculturas de personajes representativos narran parte de su identidad, como la partera que asistió a incontables nacimientos y el boticario. También hay una obra dedicada a los pioneros que, en 1894, llegaron con la colonización antioqueña.

Trujillo

Este municipio es apodado ‘ciudad jardín’ por sus bellos paisajes, los cuales “se ven atravesados por distintos ríos tales como el Culebras, el Cuancua, el Blanco y el Cáceres, además de los tupidos cultivos de café”, asegura Gobernación del Valle del Cauca.

El portal de la entidad señala, además, que Trujillo combina actualmente un fuerte arraigo paisa con la tradicional cultura valluna. Sus habitantes viven principalmente de la economía cafetera, ganadera y de los cultivos de plátano y banano.

Entre sus principales sitios de interés, la Gobernación del Valle resalta, inicialmente, los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate.

También se destaca el parque principal del pueblo, el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

En materia cultural, la población celebra durante el mes de noviembre las fiestas agropecuarias y del café. En estas festividades los visitantes disfrutan los platos típicos paisas y vallunos, como el sancocho de gallina en leña o los fríjoles. Además, participan de las actividades como bailes, conciertos, comparsas, entre otras.

Este municipio del Valle del Cauca es ideal para el turismo de naturaleza. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Alcalá

Está ubicado a 220 kilómetros de Cali, tiene una altitud de 1.290 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Se encuentra bañada por pequeños afluentes y el río La Vieja, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Alcalá es conocido como el ‘paraíso primoroso del Valle’, por una estrofa de su himno, y como la ‘villa del samán’, por el árbol que se encuentra en sus calles.

La población, que actualmente tiene más de 25.000 habitantes, es un sitio destacado para el turismo de aventura, recreativo y de naturaleza.

Entre los planes más destacados para hacer está el balsaje en una embarcación típica de la región construida en guadua.

“El recorrido comienza en Quindío, cerca del municipio de Quimbaya, y termina en Moler, cerca de Alcalá, en medio de un paisaje paradisíaco en el que se observan varios de los ecosistemas de la región cafetera”, señala el sitio Paisaje Cultural Cafetero, que afirma que una otra actividad destacada es hacer camping en la zona adyacente al río la Vieja.

Las cascadas El Chontaduro y La Helena son otro plan imperdible. En ellas se puede hacer escalada en roca. “Su caída, su entorno y el sendero que lleva a la cascada, donde se pueden observar los árboles de bosque primario, la gran variedad de fauna y flora, y numerosas especies de aves”, agrega la publicación.