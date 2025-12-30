Así es el municipio vallecaucano donde los samanes adornan el parque principal; está rodeado de lindos paisajes

El Valle del Cauca se ha consolidado como una buena opción cuando se piensa en planes de vacaciones, gracias a que combina riqueza natural, cultural e histórica, además de ofrecerles a los viajeros un agradable clima.

Este territorio les brinda los turistas una gran variedad de paisajes, que pasan por hermosos parques naturales hasta playas en la Costa Pacífica. Los viajeros pueden disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de especies.

Tres experiencias para no perderse este fin de año en el Valle del Cauca; son muy tradicionales

Además, este departamento es ideal para disfrutar de la música, el arte y la danza, elementos esenciales de su identidad. En su territorio alberga 42 municipios, cada uno con sus propios encantos.

Los encantos de Guacarí

Uno de los que vale la pena conocer es Guacarí, que está ubicado a solo una hora de Cali. De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, es uno de los municipios en los que se puede deleitar la vista con amplios paisajes, diversidad de avifauna y especies forestales.

Los samanes son uno de los atractivos en el parque principal de Guacarí. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guacarí - Valle del Cauca

Uno de sus grandes atractivos y por el cual muchas personas lo reconocen, es por los samanes que se encuentran en la plaza principal, hijos del gran samán que se murió de viejo en 1989 y luego de resistir una enfermedad, dejando un vacío en el corazón a todos los guacariceños.

Era tan importante este árbol para los habitantes del pueblo, que le guardaron luto durante tres días, indica la fuente oficial. Este samán tiene una gran relevancia histórica debido a que en algún momento todos los colombianos lo llevaron en el bolsillo, en el reverso de la moneda de 500 pesos.

¿Qué hacer en el Valle del Cauca durante las fiestas de fin de año? Cinco planes que no se puede perder

Estos árboles son de los grandes encantos de este pueblo, pues le brindan sombra a quienes se sientan allí para disfrutar del ambiente o para compartir con los habitantes del pueblo.

La tierra del fiambre

La Gobernación indica que todo viajero que se encuentre de paso por el Valle del Cauca debería hacer una parada estratégica en esta joya del departamento para disfrutar de un rico fiambre, que se consume en este destino, así como degustar ricos pandebonos de maíz de la panadería “Antojitos”.

En Guacarí, los viajeros pueden descubrir sus antiguas calles enmarcadas en balcones pintorescos, atardeceres cargados de colores de serenidad y festivales de danza folclórica.

El fiambre es uno de los platos típicos en Guacarí, Valle del Cauca. Foto: Raul palacios

Sus tierras se caracterizan por su clima agradable, diversa geografía, bellos paisajes, fertilidad de sus suelos y el patrimonio arqueológico hallado en los corregimientos Guabas, Canangua y Guacas.

Es un lugar donde se pueden admirar haciendas, casas coloniales y monumentos históricos, como el Templo San Juan Bautista, construido en 1743, o la capilla doctrinera, en el corregimiento de Guabas, ambos considerados auténticas joyas de arte e historia.

Además, en el Parque José Manuel Saavedra Galindo se encuentra el monumento a la moneda de 500 pesos, un homenaje a la naturaleza y al majestuoso samán que durante 75 años ofreció sombra tanto a los habitantes del pueblo como a los turistas.