Tres experiencias para no perderse este fin de año en el Valle del Cauca; son muy tradicionales

Este destino se consolida como una buena opción a la hora de pensar en vacaciones.

26 de diciembre de 2025, 7:43 p. m.
La Feria de Cali es una de las experiencias para no perderse en el Valle del Cauca en este fin de año.
La Feria de Cali es una de las experiencias para no perderse en el Valle del Cauca en este fin de año. Foto: Alcaldía de Cali/API.

El Valle del Cauca es una buena opción cuando se piensa en vacaciones y en un lugar especial para pasar los días de fin e inicio de año. Este departamento destaca por su diversidad cultural, natural y gastronómica, lo que lo convierte en un lugar perfecto para quienes buscan una mezcla de historia, belleza natural y entretenimiento.

Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

Es un departamento que tiene mucho que ofrecerles a los amantes del ecoturismo con actividades como el avistamiento de especies en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, hasta visitar algunos de sus pueblos cafeteros o disfrutar de su rica gastronomía, es que uno de sus grandes atractivos.

Viva la Feria de Cali

Cali, su capital, es uno de los lugares más llamativos para los turistas y en el fin de año se llena de color, música y buena energía con su tradicional Feria, que se extiende hasta el 30 de diciembre.

Feria de Cali
La Feria de Cali se extiende hasta el 30 de diciembre. Foto: Alcaldía de Cali/API.

Esta es precisamente una de las experiencias que ningún viajero puede dejar de vivir si está de visita por esta zona del país. Este evento se ha consolidado como uno de principales motivadores de viaje del país, según el Ministerio de Comercio, Industria y turismo.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, para esta edición, se espera la llegada de 108.600 visitantes, de los cuales el 50% provendrá de otras ciudades de Colombia, el 33% corresponderá a turistas internacionales y el 17% a habitantes del departamento.

Los encantos del mágico ‘mirador del Valle del Cauca’, un pueblo patrimonio imperdible para visitar a dos horas y media de Cali

En este evento cultural es posible apreciar todo tipo de conciertos, comparsas, desfiles y una variada programación que en muchos casos es gratuita y facilita su disfrute.

Visita al Señor de Los Milagros

Otra experiencia para no perderse si se está en el Valle del Cauca es la visita al Señor de Los Milagros en Buga, destino que es considerado como el lugar de peregrinación más importante del suroccidente colombiano.

Buga, Basílica del Señor de los Milagros
La Basílica del Señor de los Milagros promueve el turismo religioso. Foto: Getty Images

Esta ciudad destaca no solo por su Basílica, que es frecuentada con miles de turistas durante todo el año, sino que también exhibe una arquitectura ecléctica, además de tener una gran riqueza histórica que invitan a conocer sus costumbres y creencias, pues hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Así es la ‘tierra del idilio’ en el Valle del Cauca, un destino que cautiva con su clima y es ideal para el turismo de aventura

Lago Calima

Una opción más para disfrutar de un viaje por el Valle del Cauca es visitar el lago Calima, que se encuentra a solo una hora de Buga y dos de Cali. Este es un plan muy tradicional para quienes aman la naturaleza, pues es una buena alternativa para huir del bullicio y sumergirse en un espacio tranquilo en el que es posible realizar diversas actividades al aire libre.

El Valle del Cauca destaca por su abundante riqueza natural, con lugares como el Lago Calima, ideales para el ecoturismo.
El Lago Calima es ideal para el ecoturismo y la práctica de actividades naúticas. Foto: Getty Images

Es un destino ideal para la práctica de deportes acuáticos y los turistas encuentran allí cabañas y hoteles que ofrecen planes, fogatas y cenas especiales, además del disfrute de la vista panorámica de la represa.

