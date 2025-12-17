Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

El Valle del Cauca es uno de los destinos para no perderse en la temporada de vacaciones. Esta región del país destaca por ofrecerles a los viajeros una mezcla de atractivos naturales, culturales e históricos, así como rica gastronomía.

En esta época del año, el departamento se llena de magia con los alumbrados de sus pueblos y ciudades, los cuales vale la pena conocer y vivir experiencias diferentes, mientras se disfruta de su oferta turística.

Empezando por Cali, su capital, el Valle se convierte en diciembre en un escenario lleno de color y luces que enamora no solo a sus habitantes sino a quienes lleguen de visita.

Con el Bulevar del Río como punto del encuentro ciudadano y el árbol de Navidad que engalana la Iglesia La Ermita, esta ciudad hace una apuesta luminosa, cultural y profundamente emotiva que invita a caminar, vivir y disfrutar.

La iluminación navideña en Buga es otro atractivo para no perderse una visita a la 'ciudad Señora'. Foto: Alcaldía de Buga/API.

Bajo la narrativa Cali, sucursal de la Navidad, el alumbrado se inspira en lo que hace única a la ciudad: su biodiversidad, su historia y su alegría. De acuerdo con información de la Alcaldía, la propuesta reinterpreta el viaje de María y José hacia Belén, trayéndolo al Valle del Cauca en un recorrido simbólico que atraviesa paisajes, tradiciones y raíces caleñas.

Otros destinos

Además de disfrutar del alumbrado de la capital, los viajeros también pueden hacer una ruta por algunos otros destinos para apreciar la magia navideña.

Una de los imperdibles es el Pesebre vivo más grande del mundo, ubicado en Palmira, en el Bosque Municipal. Hasta el 30 de diciembre, este parque temático ofrece un recorrido por más de 37 escenas interpretadas por 90 actores en vivo, que recrean el nacimiento de Jesús en escenarios como Nazaret, Jerusalén y Belén.

Buga es otro de los destinos para admirar su alumbrado, que transforma la ciudad en un lugar turístico imperdible durante la temporada decembrina. Este año brilla con 26 puntos iluminados estratégicamente distribuidos entre la zona urbana y rural, ofreciendo a visitantes y residentes un recorrido luminoso que complementa la tradicional visita a la Basílica del Señor de los Milagros.

Entre los puntos destacados que se iluminarán se encuentran los parques María Luisa de la Espada, Fuenmayor, Santa Bárbara, La Magdalena, José María Cabal, Paloblanco, Altobonito, Simón Bolívar y El Faro, entre otros, de acuerdo con información de la Alcaldía.

El alumbrado estará encendido durante toda la temporada navideña, ofreciendo un plan familiar y gratuito que combina fe, cultura y entretenimiento, consolidando a la ‘Ciudad señora’ como un destino turístico de primer nivel en este departamento.

Este es el alumbrado de Ginebra, Valle del Cauca. Foto: Alcaldía Municipal de Ginebra/API.

Ginebra es otro de los destinos vallecaucanos que vive la magia de esta época del año. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, en este 2025 cada cuadra mostró una creatividad que llenó de luz todos los rincones.

Con el concurso Ginebra se ilumina con la Navidad, los barrios se organizaron, reutilizaron materiales y dejaron fluir su imaginación para transformar espacios en verdaderas escenas navideñas que hoy son disfrutadas por propios y extraños.

Cada detalle refleja el espíritu comunitario que caracteriza a este municipio: colores, formas, luces y decoraciones que hablan del trabajo conjunto y del deseo de vivir una temporada especial.

Otros destinos como Roldanillo, destino ideal para quienes buscan experiencias de aventura como el parapente y Calima El Darién, que disfrutan los amantes de la naturaleza, también tienen mucho que ofrecer en materia de iluminación. Sin duda, un plan que vale la pena hacer.