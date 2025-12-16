El Valle del Cauca es uno de los destinos para visitar en esta temporada de vacaciones. Quienes admiran la belleza natural, así como la riqueza cultural y disfrutan de los platos típicos en cada una de las regiones que visitan, encuentran en este territorio una buena oportunidad para vivir momentos muy especiales y únicos.

Cali, su capital, es ideal para que los turistas disfruten festivales vibrantes y momentos de vida nocturna llena de música en vivo. Además, esta región es hogar de una mezcla única de costumbres afrocolombianas e indígenas, lo que se refleja en sus celebraciones, danzas y tradiciones.

Así mismo, es un territorio que cuenta con variedad de paisajes, desde las cálidas playas del Pacífico hasta las montañas andinas, ideales para practicar ecoturismo y disfrutar de la biodiversidad.

Capital cafetera de Colombia

Este departamento cuenta con 42 municipios y uno de ellos es considerado uno de los mejores miradores de esta zona del país, con una posición privilegiada y muchos encantos naturales para admirar.

Sevilla es uno de los destinos ideales para pasar unos días de vacaciones en el Valle del Cauca. | Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Se trata de Sevilla que, según información de la Gobernación del Valle, permite desde sus verdes montañas y sus tupidos cultivos de plátano, yuca, fríjol y especialmente de café, divisar la amplitud y majestuosidad del valle geográfico del río Cauca.

Este pueblo se caracteriza por ser patrimonio, gracias a que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por la Unesco en el 2011 como Patrimonio Mundial.

En estas tierras sus habitantes viven de sus cultivos de café, conservando la cultura que gira alrededor del mismo, la arquitectura, el acento, los vehículos, entre otros detalles que juntos conforman el legado cafetero, tanto así que uno de sus apelativos es ‘capital cafetera de Colombia’.

Uno de los lugares imperdibles en este pueblo es el Café Casablanca, que destaca por sus paredes que están cubiertas de historia y por supuesto, de fotos de Carlos Gardel. Se dice que en este lugar el cantante y compositor de tangos argentino parece estar vivo en medio de las mesas del local.

Sevilla es conocido como la 'capital cafetera de Colombia'. | Foto: Getty Images

Encantos naturales

Para los amantes de la naturaleza, este destino también tiene su oferta. Por ejemplo, está el Páramo de la Yerbabuena, un lugar que está cubierto de frailejones que se esconden entre el misticismo de la neblina, un paisaje que invita a deleitarse y disfrutar de un escenario único.

Por otro lado, en Sevilla se puede recorrer el Ecoparque Pedagógico El Bosque, experiencia única, ideal para los turistas de senderismo y avistamiento de aves. Allí los viajeros se sorprenden con la infinidad de flora y fauna que se preserva en este oasis sevillano.