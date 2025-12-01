El Valle del Cauca es un departamento que tiene muchos encantos a lo largo y ancho de su territorio, en el que hay varios pueblos cafeteros que vale la pena explorar y conocer, pues se caracterizan por sus bellos paisajes y por la posibilidad de aprender sobre la cultura alrededor de este grano, un plan que para muchos resulta imperdible.

En la zona norte de este departamento se encuentran 10 municipios que cuentan con áreas rurales incluidas en el Paisaje Cultural Cafetero, declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 2011.

Esta parte vallecaucana ofrece un paisaje en el que se aprecian montañas con vastos cafetales a su alrededor, propios de la influencia del Quindío, Risaralda y Caldas, departamentos limítrofes en su parte septentrional, según explica el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Ulloa es el municipio más pequeño del Valle del Cauca. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

Los municipios vallecaucanos que cuentan con áreas incluidas en el Paisaje Cultural Cafetero son Alcalá, Ansermanuevo, Caicedonia, El Águila, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo, Argelia en su área de amortiguamiento y Ulloa.

Los encantos de Ulloa

Este último municipio se ha consolidado en un lugar que vale la pena conocer. Está ubicado a tres horas y media de Cali y mucho más cerca de Pereira y Manizales.

Les ofrece a los habitantes y turistas una temperatura agradable y se le conoce cariñosamente como “Remanso de Paz”, gracias a la tranquilidad que se experimenta en este lugar rodeado de naturaleza y bellos paisajes.

Es un municipio que destaca por su arquitectura de tipo colonial, sus calles están especialmente diseñadas en forma de cuadrícula, donde la plaza principal es el atractivo principal, según el portal Live Valle del Cauca. Es considerado el pueblo más pequeño de este departamento y uno de los más calmados.

El norte del Valle del Cauca se ha convertido en un destino ideal para el turismo. | Foto: Gobernación del Valle

Información de la Gobernación del Valle indica que quienes llegan hasta este destino pueden apreciar una de las obras de arte más icónicas del municipio. Se trata de una loma grabada y pintada con los símbolos más importantes del municipio, como la iglesia de ladrillos, un Willys excesivamente cargado, las montañas cafeteras y un cielo azul que casi siempre está presente por estos lados.

“Su escultor, Germán Darío Serna, es uno de esos forasteros que alguna vez llegó a estas tierras y decidió quedarse para siempre”, precisa la información oficial.