Barrancabermeja se ha consolidado como una de las ciudades más importantes de Santander y del Magdalena Medio y se encuentra de celebración para conmemorar 104 años de fundación.

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Conocida como la “bella hija del sol”, esta ciudad es la capital de la provincia Yariguíes en este departamento y hasta el próximo 3 de mayo lleva a cabo las Fiestas del Sol, un encuentro cultural con una programación pensada para que todos los barranqueños participen y disfruten de este aniversario.

Según información de la Alcaldía, conciertos, desfiles, carnaval, humor, teatro y gastronomía local, hacen parte de la oferta con la que se busca deleitar no solo a los habitantes sino a quienes lleguen de visita para disfrutar de esta celebración.

Programación Fiestas del Sol. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja/API.

La información oficial indica que del 30 de abril al 3 de mayo se desarrollará el Festival de Teatro en Expoeventos desde las 6:00 p. m. Asimismo, el 2 de mayo se celebrará el Festival del Bollo en el Parque Infantil y el barrio La Victoria desde las 9:00 a.m.

Además de participar de esta celebración de aniversario, quienes lleguen a la ciudad tienen la posibilidad de disfrutar de sus encantos turísticos. Ubicada a unos 120 kilómetros de Bucaramanga, a orillas del Río Magdalena, Barrancabermeja se caracteriza por estar rodeada de ciénagas y quebradas que le han valido el apodo de “ciudad entre aguas”.

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Sitios de interés para visitar en Barranca

Entre sus principales atractivos destaca la Ciénaga de San Silvestre, considerada una de las reservas naturales más importantes de la región, donde habitan diversas especies como el manatí antillano. En este cuerpo de agua se pueden realizar paseos en bote, deportes náuticos y actividades recreativas.

También sobresalen otras ciénagas como Ciénaga Juan Esteban, ideal para recorridos ecológicos, y Ciénaga San Rafael de Chucurí, donde es posible navegar y observar el contraste entre aguas claras y oscuras.

Barrancabermeja tiene una amplia oferta turística. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para quienes buscan descanso, la Playa Miramar ofrece un espacio tranquilo a orillas del río, perfecto para relajarse y disfrutar del entorno natural. Una opción más para visitar es el Parque La Vida que brinda zonas verdes, senderos y áreas recreativas ideales para compartir en familia. Otro punto emblemático es el Cristo Petrolero, símbolo de la ciudad, ubicado en el malecón, desde donde se aprecia la refinería y el paisaje ribereño.

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Finalmente, el Corregimiento El Llanito se destaca por su ambiente acogedor, su gastronomía basada en pescados como el bocachico y su cercanía a la ciénaga.

En Barrancabermeja, uno de los planes imperdibles es realizar paseos en lancha por el Río Magdalena, una experiencia que permite descubrir la riqueza natural de la zona y disfrutar de sus paisajes desde otra perspectiva.