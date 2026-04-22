El pueblo de Santander con nombre de famosa isla; tiene estilo colonial, clima templado y paisajes cafeteros

Para los amantes de la aventura, los paisajes imponentes, la historia y los planes naturales, Santander es un destino que tiene esa oferta para brindarles a los viajeros.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

En sus tierras se pueden practicar actividades como el rafting, parapente y espeleología, entre otras. Además, el famoso cañón del Chicamocha ofrece lindas vistas de los encantadores paisajes de esta región.

Sin embargo, este departamento no es solo adrenalina. También tiene pueblos coloniales llenos de encanto, con calles empedradas y arquitectura bien conservada, a lo que se suma su gastronomía típica y su marcada historia y tradición.

En su amplia oferta de lugares para visitar en Santander, se encuentra un rincón del que no se escucha hablar mucho, pero que tiene varios atractivos que ofrecerles a los viajeros.

Laguna de Ortices, un bello cuerpo de agua en el que se pueden realizar diversas actividades. Foto: Alcaldía Municipal de San Andrés/API.

Se trata de San Andrés, ubicado a tres horas de Bucaramanga, en la provincia de García Rovira, un destino con grandes riquezas en sus gentes, sus costumbres y su oferta natural. Es un municipio cafetero con una gran biodiversidad donde se pueden pasar días de descanso en medio de un ambiente tranquilo.

¿Qué se puede visitar en San Andrés?

Uno de los grandes atractivos de este lugar santandereano es la laguna de Ortices, un encanto natural en el que es posible practicar diferentes actividades, desde acampar, nadar y recorrerla en bote.

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Información de la Alcaldía Municipal indica que para visitar este lugar hay algunas recomendaciones especiales que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, no arrojar residuos sólidos como envolturas, empaques, papeles, cartones, plásticos o latas vacías a este cuerpo de agua.

También se debe cuidar la flora y la fauna del lugar y no arrancar plantas ni flores, y también evitar hacerles daño a los animales y evitar la realización de fogatas para prevenir posibles accidentes relacionados con el fuego.

Corregimiento de Pangote, en San Andrés, Santander. Foto: Alcaldía Municipal de San Andrés/API.

Un atractivo más es el corregimiento de Pangote, que se aprecia entre montañas y caminos antiguos. Es considerado ese lugar mágico donde cada amanecer tiene alma campesina y cada sonrisa recuerda las raíces de sus habitantes. Sus calles, sus fachadas coloridas, su gente amable y su clima inigualable hacen de este centro poblado un pedacito de cielo en Santander, indica la Alcaldía.

También los viajeros pueden conocer el Monumento a San Andrés Apóstol, patrono del municipio, en el lugar denominado Piedra Morada.

En el casco urbano, los turistas aprecian un destino lleno de colorido y mucha vegetación. En el parque principal hay una gran garza blanca y se respira un ambiente de tranquilidad del que se disfruta caminando por sus calles y admirando su arquitectura colonial.

En cuanto a gastronomía, en este destino los viajeros se deleitan con diversidad de dulces, con el mute santandereano que normalmente se acompaña de yuca, carne de cabro y la famosa pepitoria. Delicias para no perderse.