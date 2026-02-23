Turismo

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Sus casas y parque principal se distinguen por estar rodeados de diferentes variedades de flores.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de febrero de 2026, 3:06 p. m.
Un lugar perfecto para hacer turismo gastronómico.
Un lugar perfecto para hacer turismo gastronómico. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Charta / API

El departamento de Santander es un destino que cautiva a los viajeros con su esencia agrícola, su imponente geografía montañosa y una multiculturalidad que se traduce en tradiciones vibrantes y una identidad inconfundible, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

En esta región del país se mezcla la belleza del paisaje con el carácter de su gente y con pueblos patrimoniales que conservan intacto el encanto de otras épocas, como es el caso del municipio de Charta, un hermoso lugar de la provincia Soto Norte del departamento, ubicado a solo 39 kilómetros de Bucaramanga.

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Uno de los encantos naturales más valorados de esta población es su Cascada Tamarindo, una joya oculta que todo amante de la naturaleza amaría visitar al menos una vez en la vida.

De acuerdo con información compartida por la Alcaldía Municipal, este escenario donde el agua y las montañas son las principales protagonistas, se encuentra localizado exactamente a unos 3 kilómetros del casco urbano del municipio.

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

El “mágico” lugar santandereano que cautiva con su combinación de aventura y naturaleza, un destino emergente digno de admirar

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

Así es el municipio santandereano que enamora a los viajeros con sus piscinas, cascadas y un asombroso mirador natural

Es un lugar recomendado para quienes buscan salir de la rutina, compartir en familia, conectarse con la naturaleza o simplemente relajarse mientras se contempla el hermoso paisaje que lo rodea.

Charta, Santander
Cascada Tamarindo Foto: Captura de pantalla YouTube / Corpoarte Escuela de Artes

¿Qué otros planes hacer en este municipio santandereano?

Para los amantes del buen comer, este pueblo de Santander se convierte en una parada obligada para emprender un recorrido gastronómico lleno de tradición. Entre sus especialidades sobresale la emblemática arepa santandereana, protagonista habitual de los desayunos y símbolo del sabor local.

Esta delicia se prepara con maíz amarillo pelado y molido, al que se le agregan chicharrón, sal y, según la receta, queso o yuca. La mezcla se amasa cuidadosamente y luego se asa hasta lograr una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Otra preparación típica e imperdible para probar en esta población es la sopa de arroz de maíz blanco con leche, una receta que ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte del consumo cotidiano de sus habitantes.

Charta, santander
Este es uno de los destinos para visitar en Santander. Foto: Facebook Alcaldía de Charta/API.

Además de hacer un tour gastronómico por Charta, los visitantes también pueden apreciar su destacada riqueza natural en medio de sus recorridos. Sus zonas rurales y paisajes montañosos sorprenden con una biodiversidad que cautiva a quienes disfrutan del ecoturismo y la aventura al aire libre.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

En sus bosques es posible admirar especies como el imponente siete cueros de flores moradas, robles centenarios, helechos, flor de mayo, arrayanes y hortensias que llenan de color el entorno. A medida que el camino asciende hacia las zonas de páramo, aparecen los frailejones, el chusque y otras especies nativas que dibujan un paisaje andino único.

También se encuentran árboles maderables como cedro, nogal, eucalipto, anime y bambú, que enriquecen el ecosistema local. La experiencia se completa con el avistamiento de fauna silvestre: aves como toches, golondrinas, perdices y cucaracheros acompañan el recorrido con sus cantos.

