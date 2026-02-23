La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Internet ha servido para que millones de personas en el mundo puedan viajar y conocer, de forma virtual, lugares que parecen mágicos, que tienen una belleza increíble y que son reconocidos por los turistas como una para obligatoria durante sus recorridos.

La carretera fue construida por 13 obreros locales y tallada a mano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pues bien, esto sucede con un lugar bastante tenebroso, la carretera más peligrosa de China, una construcción que además de ser asombrosa, tiene una historia bastante particular que la han convertido en un punto de referencia para los viajeros que llegan al gigante asiático.

Se trata de la carretera del túnel Guoliang, ubicada en las montañas Taihang y donde se encuentra un pequeño túnel tallado a mano, y el cual rodea un acantilado por una extensión de 1,2 kilómetros de largo.

Las imágenes conocidas dan fe del nerviosismo que viven los conductores que se atreven a pasar por allí; sin embargo, al haber ganado reconocimiento por lo peligrosa que resulta ser, millones de turistas llegan allí para hacer el recorrido de un poco más de un kilómetro a pie.

La parte más ancha del trayecto tiene 4 metros de ancho, por lo que se hace imposible un tránsito en doble sentido; de igual forma, tiene una altura de 5 metros, lo que la hace bastante estrecha y algo incómoda para quienes puedan tener temor a lugares poco abiertos.

El túnel, sin dudas, es la parte más atractiva y misteriosa de la carretera; sin embargo, hay sin barandillas con vista directo al abismo, razón por la que la han bautizado con el particular remoquete de “la carretera que no tolera errores”.

Como estas aberturas, hay más de 30 en todo el camino, lo que permite el ingreso de la luz natural, algo que, de cierta medida, facilita el tránsito por allí.

Aunque no es claro el número de accidentes debido a las estrictas regulaciones a la información interpuesta por el gobierno chino, hay algunos registros de accidentes y de autos que han caído al precipicio.

La parte más alta del camino tienen solo 5 metros de ancho. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su curiosa construcción, los riesgo que implica transitar por ella y lo llamativa que se ha vuelto, obedece a que es un viejo camino que comunica a la aislada aldea de Guoliang con el mundo exterior, razón por la que fue levantada en medio de la nada.

Antes de la construcción de este camino, la única forma que tenían los habitantes de esta región para conectarse con el mundo era un peligroso camino de 720 escalones estrechos y empinados que fueron tallados en la montaña y no contaban con pasamanos ni ninguna otra medida de protección y seguridad.

Ahora, de forma algo irónica, esta carretera parece ser la forma más segura de llegar allí.

¿Cómo se construyó esta carretera?

El camino se tardó en estar listo un poco más de cinco años y de su construcción se encargaron 13 obreros locales y un sinfín de cinceles y martillos y doce toneladas de varillas de acero.

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo más curioso es que fue tallada a mano a través de un cuidadoso trabajo con el que se encargaron de ir atravesando la montaña y la parte más dura de su trabajo fue cuando solo pudieron avanzar un metro por cada tres días de trabajo, algo realmente complejo para el proyecto.

Luego de cinco años, finalmente el túnel fue inaugurado en mayo de 1977 convirtiéndose en una solución para los habitantes de Guoliang; además, con el paso de los años, la ruta se volvió un punto turístico de referencia por donde no solo transitan vehículos, sino peatones que se arriesgan a experimentar sensaciones bastante extremas.