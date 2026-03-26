Guía práctica para viajar sin contratiempos: lo que no debe llevar en la maleta y otros tips clave para evitar el estrés

Planificar un viaje no solo implica elegir el destino, sino también preparar correctamente el equipaje. Por eso, con el propósito de promover los viajes seguros y eficientes, Latam Airlines Colombia lanzó su campaña #YoViajoInformado.

A través de esta iniciativa, la aerolínea brinda recomendaciones clave para evitar contratiempos, ofreciendo a los pasajeros las herramientas necesarias para prepararse antes de viajar, evitar inconvenientes y conocer claramente sus derechos y deberes.

Avianca operará más de 8.000 vuelos en Semana Santa a destinos nacionales e internacionales

En este proceso de orientación, la compañía aclara que las reglas pueden cambiar según el origen, el punto de conexión y el destino final, pues en cada aeropuerto, la autoridad encargada de los controles de seguridad es la que toma la decisión final sobre el transporte de cada artículo, de acuerdo con la normativa local vigente.

Por eso, recuerda la importancia de revisar con anticipación la información de aeropuertos y autoridades de cada lugar, así como la política de equipaje. Entre los casos más comunes de elementos no permitidos se encuentran:

Líquidos en cabina

En vuelos internacionales, los pasajeros pueden llevar en cabina envases de máximo 100 mililitros cada uno, los cuales deben ir dentro de una bolsa transparente con cierre que permita ver el contenido.

Cada pasajero puede llevar una sola bolsa y, para facilitar el proceso, se recomienda tener estos artículos a la mano durante la inspección o transportarlos en equipaje de bodega.

Líquidos permitidos en equipaje de mano en un avión. Foto: Getty Images

No obstante, existen excepciones para artículos que superen los 100 mililitros, como medicamentos con soporte médico, alimentos para bebés cuando se viaja con ellos y alimentos dietéticos para consumo durante el vuelo en cantidades acordes con la duración del viaje, siempre sujetos a revisión.

Baterías y power banks

Una regla que muchos viajeros pasan por alto es llevar las baterías de repuesto o sueltas únicamente en cabina y protegidas individualmente para evitar cortocircuitos.

Estos elementos están prohibidos en equipaje de bodega. Por eso, si en la puerta de embarque una maleta de cabina debe enviarse a bodega, el pasajero debe informar de inmediato si contiene baterías externas.

En el caso de dispositivos electrónicos con baterías integradas, aunque muchos pueden ir en bodega, se recomienda llevarlos en cabina cuando sean frágiles o de alto valor.

Aerolíneas de Asia, China y EE.UU, están prohibiendo la portabilidad y uso de estos elementos electrónicos en vuelos. Foto: Tomado de redes sociales

Objetos cortopunzantes y herramientas

Elementos como cuchillos, navajas, hojas de afeitar sueltas, destornilladores, martillos, alicates o tijeras metálicas puntiagudas de determinado tamaño están totalmente prohibidos en el bolso, mochila o maleta pequeña.

Estos artículos deben transportarse en equipaje de bodega, siempre y cuando la normativa lo permita.

Alimentos permitidos, pero con condiciones

Los viajeros pueden transportar alimentos, pero siguiendo reglas específicas y pueden requerir inspección adicional.

Por eso, en el control de seguridad se puede solicitar retirar alimentos, polvos o materiales que dificulten la revisión por rayos X y si no cumplen con las reglas de cantidad o tipo permitido, pueden ser desechados.

En caso de llevarlos en cabina, se recomienda hacerlo en envases herméticos que eviten derrames u olores. Para bodega, especialmente si son perecederos, deben ir en recipientes a prueba de filtraciones.

Si son pescados y mariscos, deben contar con embalaje térmico adecuado y sistemas de hielo en gel o en bolsas herméticas.

Bogotá entre los cinco mejores destinos del mundo donde el arte escénico se convierte en el mejor plan de viaje

Lo que está totalmente prohibido

Por seguridad, está prohibido transportar explosivos, gases inflamables, sustancias corrosivas o tóxicas, materiales radioactivos y agentes como el gas pimienta, entre otros considerados peligrosos.

Para conocer más sobre artículos permitidos y prohibidos, condiciones específicas y recomendaciones de viaje, es posible consultar directamente la página web de la aerolínea.