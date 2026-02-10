Turismo

Tips clave para alistar el equipaje: esto es lo que más inquieta a los viajeros

Empacar bien puede marcar una gran diferencia entre un viaje tranquilo y otro cargado de estrés.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
10 de febrero de 2026, 3:24 p. m.
Lea cuáles son los elementos infaltables.
Foto: Getty Images

Preparar la maleta o el equipaje, aunque a simple vista parece una tarea sencilla y rutinaria, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando no se hace de manera organizada y planificada.

Por eso, para evitar cualquier contratiempo, la plataforma Skyscanner comparte algunos tips clave para tener en cuenta y responde varias de las dudas más frecuentes que suelen inquietar a los viajeros.

En primer lugar, aconseja hacer una lista de lo que realmente se necesita, como ropa interior, artículos de aseo, medicamentos, ropa cómoda y piezas clave que se puedan combinar, evitando elementos innecesarios.

Para crear esta lista de manera inteligente, recomienda dividirla entre “esenciales”, “útiles” y “opcionales” para priorizar mejor el espacio.

Por otro lado, destaca la importancia de elegir ropa versátil y combinable, llevando máximo dos pares de zapatos.

A esto se suma la práctica de enrollar la ropa para ahorrar espacio, usar cubos organizadores, llevar solo líquidos indispensables en una bolsa transparente de cierre hermético y aprovechar los bolsillos interiores, los cuales se pueden usar para llevar documentos, cargadores, accesorios o artículos pequeños que suelen perderse en la maleta.

Equipaje de mano
Foto: Getty Images

Otro tip clave, según la misma fuente, es empacar un outfit completo en la mochila de mano, incluyendo ropa interior y productos básicos de aseo, así como bolsas herméticas para guardar la ropa sucia.

Por último, recomienda dejar espacio para lo que se compre en el destino y verificar si el peso es el permitido en la aerolínea.

  • Consejo importante: para no pasar por alto ninguno de estos tips, la plataforma destaca la importancia de empezar a empacar 24 horas antes del viaje.

Checklist rápido para empacar

Esto es lo que no puede faltar para garantizar un viaje tranquilo y evitar el estrés o dolores de cabeza indeseables.

  • Documentos
  • Ropa interior
  • Líquidos 100 ml
  • Cargadores
  • Un outfit de emergencia
  • Bolsas para ropa sucia
Lo que más inquieta a los viajeros

Entre las dudas más frecuentes que suelen inquietar a los viajeros, según Skyscanner, está cómo evitar el sobrepeso. Para ello, recomienda llevar solo lo esencial, usar ropa en capas y pesar la maleta antes de salir.

Por otro lado, hay quienes se preguntan cómo empacar de forma correcta los líquidos. Ante esta inquietud, recuerda que deben ser frascos de máximo 100 ml, los cuales deben ir en una bolsa transparente en caso de viajar con equipaje de mano.

Otra duda frecuente entre los viajeros es qué maleta elegir (¿una dura o una blanda?). Ante eso, la plataforma explica que la de tapa fuerte protege objetos frágiles, mientras que la blanda permite mayor flexibilidad y bolsillos, por lo que se debe elegir según la necesidad de cada pasajero.

