Turismo en Colombia: reservas aéreas hacia el país crecen 6,4 %

Colombia alcanzó 646.770 reservas aéreas internacionales, ubicándose como uno de los destinos con mayor volumen de ellas en la región en los primeros meses de este año.

De acuerdo con ProColombia, Colombia se posiciona por encima de destinos competidores como Costa Rica, Chile y Perú, y se mantiene detrás de México.

“Este comportamiento representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior y refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea y el interés sostenido de los viajeros internacionales por el país”, indicó la entidad.

Con base en la información suministrada por la plataforma Amadeus–ForwardKeys, analizada por ProColombia, Colombia registra “una participación destacada dentro del total de reservas aéreas hacia los principales destinos de América Latina. Este comportamiento está respaldado por una mayor conectividad aérea, una oferta turística diversificada y un creciente interés de los viajeros internacionales”.

“Además, este comportamiento de las reservas confirma que Colombia sigue ganando relevancia como destino turístico en la región. Es el resultado del trabajo conjunto para fortalecer la conectividad aérea, diversificar la oferta y posicionar al país en mercados estratégicos”, dijo Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Durante el periodo analizado, Estados Unidos, España y Brasil concentran más del 42 % de las reservas internacionales hacia Colombia, con crecimientos sobresalientes en mercados como Brasil (52 %), España (28 %) y Perú (15 %). En cuanto a los destinos dentro del país, Bogotá se consolida como el principal receptor, concentrando cerca del 59 % de las reservas, seguida por Medellín y Cartagena, que en conjunto superan el 91 % de participación.

“El análisis del motivo de viaje muestra que la mayor parte de las reservas hacia Colombia responde a viajes por placer, que concentran cerca del 71 % del total, seguidos por las visitas a amigos y familiares (15 %). Los viajes en grupos representan alrededor del 7,5 %, mientras que los viajes por negocios alcanzan el 6%, lo que evidencia una demanda predominantemente turística, complementada por segmentos corporativos y especializados”, subraya ProColombia.

La intención de viaje crece

La entidad también destacó que la evolución de las reservas aéreas está acompañada por un aumento sostenido en la intención de viaje. Entre enero y noviembre de 2025, las búsquedas aéreas hacia Colombia crecieron 13,1 % frente al mismo periodo de 2024, alcanzando más de 92,5 millones de búsquedas.

“Solo en noviembre de 2025, Colombia registró más de 9,8 millones de búsquedas, un incremento del 14,8 % frente al mismo mes del año anterior. Estados Unidos, España y México lideran las búsquedas hacia el país, mientras que Bogotá, Medellín y Cartagena concentran cerca del 80 % de las búsquedas por ciudad de destino”, agregó.