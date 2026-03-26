Así es el pueblo que tiene uno de los caminos más antiguos y llenos de historia de Antioquia; es de interés patrimonial

Antioquia es un departamento versátil, con diversidad de planes y actividades para desarrollar gracias a su amplia oferta turística. En sus nueve subregiones tiene que mostrarles a los viajeros.

El pequeño pueblo de Antioquia reconocido por su arquitectura y tradición minera, un encantador destino a dos horas de Medellín

Una de ellas es la del suroeste, que destaca por encontrarse entre montañas en las que se aprecia el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, con extensos cultivos cafeteros de sus 23 municipios.

En su territorio hay escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, los turistas tienen la posibilidad de conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

Uno de los destinos imperdibles en esta zona antioqueña es el municipio de Jardín, reconocido como el “pueblo más bonito de Antioquia”, el cual hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Este municipio se encuentra a tres horas de Medellín. Foto: Getty Images

Camino de La Herrera

En sus tierras se encuentra uno de los senderos más antiguos y llenos de historia del departamento. Se trata del Camino de La Herrera, el cual se caracteriza porque fue hecho en piedra y fue abierto en 1858 por don Indalecio Peláez y Anito Orozco.

Se trata de una ruta ancestral de aproximadamente 350 metros de longitud, declarada de interés patrimonial desde 1990. Es un sendero empedrado, rodeado de exuberante vegetación y casas campesinas, que les ofrece a los visitantes una experiencia única que combina historia, naturaleza y cultura.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

A lo largo del camino, se pueden encontrar puntos de interés como el Túnel de la Herrera, el Mirador La Herrerita, la Cascada del Amor y el Ecoparque Camino de Piedra, entre otros.

Otros sitios de interés

Sin embargo, esta ruta no es el único atractivo de este municipio antioqueño. Allí los viajeros tienen mucho para hacer. Es un destino que cuenta con diferentes espacios llenos de verde en los que se pueden encontrar cascadas, lagos y rutas camineras ideales para quienes disfrutan de la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza, según Turismo Antioquia Travel.

Jardín en Antioquia es uno de los pueblos Patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esto se suma la arquitectura colonial del pueblo, en donde destacan sus balcones coloridos y decorados con flores y su amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable del que disfrutan propios y extraños.

Un poco de historia

Este municipio antioqueño fue fundado el 23 de mayo de 1863 y erigido como municipio el 3 de marzo de 1882. El portal Corregimientos de Antioquia indica que el trazado de sus calles y carreras estuvo a cargo del padre José María Gómez Ángel.

Mediante el decreto 1132 de 1985 se declaró el parque y el templo como monumento nacional, hoy bien de interés cultural de la nación por su patrimonio material.