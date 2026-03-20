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El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Este destino ofrece una temperatura de 24 grados centígrados en promedio.

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Redacción Turismo
20 de marzo de 2026, 5:07 p. m.
Este municipio destaca por sus bellos paisajes, a tres horas de Medellín.
Este municipio destaca por sus bellos paisajes, a tres horas de Medellín. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

La subregión norte de Antioquia está localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo y se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica, bañada por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador.

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En sus tierras se exhiben numerosas caídas y fuentes de agua que potenciaron a esta zona como gran productora de energía mediante los embalses de Riogrande, Miraflores, Porce y Troneras, según información de la Gobernación del departamento. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico en esta área antioqueña.

Esta subregión está conformada por 17 municipios y uno de ellos es Campamento, al que se le conoce como ‘Cuna de la Independencia de Antioquia’ y se dice que es muy probable que su nombre se haya derivado debido a que esa zona era utilizada como campamento por los arrieros que viajaban entre las regiones norte y nordeste del departamento, según el portal Turismo Antioquia Travel.

Campamento, Antioquia
Los Tres Charcos, conjunto de majestuosas cascadas y un charco en Campamento. Foto: Cortesía - Alcaldía de Campamento

Es un buen destino para quienes disfrutan de los planes de naturaleza. En la lista de lugares para visitar se encuentran, por ejemplo, los Chorros Blancos, un escenario natural con caídas de agua. También es un Obelisco que hace homenaje al combate de Chorros Blancos que se registró en el año 1820 entre el ejército patriota de la República de Colombia bajo el mando del General José María Córdova y las tropas españolas.

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Otro atractivo es Charcos Los Tres Saltos, tres cascadas ubicadas a 20 minutos de la cabecera municipial, en medio de una linda y agradable vegetación. En una de estas tres caídas de agua, hay un charco para disfrutar de un refrescante baño. Se llega allí caminando unos 20 minutos desde el casco urbano.

A estos encantos se suma la cascada Las Dantas, un sitio que es considerado un tesoro natural escondido, rodeado de mucha vegetación y una gran biodiversidad de fauna y flora. Es de aguas cristalinas y aire puro, ideal para desconectarse del día a día y descansar.

Campamento, Antioquia
Campamento destaca por su producción panelera. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Destino panelero

Campamento es, además, un destino en el que destaca la producción de panela y uno de los trapiches para visitar se conoce como La Aguada, en donde el viajero tiene la posibilidad de aprender y disfrutar de todo el proceso de elaboración de este alimento. Tiene más de 50 años y con el paso de los mismos se ha convertido en un ícono de tradición y resistencia del municipio.

Campamento, ubicado a tres horas y media de Medellín, es pequeño, pero con gente cálida, en donde las tradiciones paisas se conservan como es el caso de la música parrandera y las festividades religiosas. También es un buen lugar para degustar la comida típica antioqueña, como la bandeja paisa, el sancocho de gallina, y el café campesino.