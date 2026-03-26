TURISMO

Zipaquirá alista programación de Semana Santa con ‘mapping’ religioso y renovación del centro histórico

El espectáculo de proyección en la Catedral Diocesana y la intervención patrimonial del centro histórico hacen parte de la agenda prevista para los días santos en la ciudad.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 7:33 p. m.
La Catedral Diocesana de Zipaquirá vuelve a ser el lienzo para el tradicional espectáculo de 'mapping' religioso
La Catedral Diocesana de Zipaquirá vuelve a ser el lienzo para el tradicional espectáculo de 'mapping' religioso Foto: Suministrada / API

La Catedral Diocesana de Zipaquirá volverá a ser el lienzo para el tradicional espectáculo de mapping religioso durante el Jueves y Viernes Santos, al que asistirán feligreses de distintas regiones del país que han convertido a la ciudad en uno de los destinos de la Semana Santa.

Este año, la puesta en escena audiovisual integrará la presentación en vivo de la Banda Sinfónica local con intérpretes de música católica. “Una experiencia profunda y reflexiva para vivir en familia”.

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Entre las novedades se encuentra la renovación del centro histórico, que fue objeto de una intervención patrimonial con la pintura de más de 20.000 metros cuadrados de fachadas, en articulación con establecimientos de restaurantes, hoteles y comercios.

Este proyecto denominado ‘Zipaquirá desde al corazón’ es una experiencia histórica donde los ciudadanos votaron por sus colores favoritos, después de un estudio técnico de calas estratigráficas liderado por la Universidad de los Andes”, explicó el alcalde Rojas.

Turismo

Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar y disfrutar en Semana Santa

Turismo

Estos son los atractivos del pueblo apodado ‘el corazón de Colombia’, un cálido destino ideal para la aventura

Turismo

Así es el pueblo que tiene uno de los caminos más antiguos y llenos de historia de Antioquia; es de interés patrimonial

Turismo

A 45 minutos de Barranquilla, así es uno de los pueblos más altos del Atlántico con uno de los miradores más famosos de la región

El Debate

Cartagena anuncia la inauguración del “hotel más lujoso que va a tener el país”

Turismo

El plan perfecto para los amantes de la bicicleta y los paisajes en el suroeste antioqueño; más de uno queda sin aliento

Turismo

Los encantos del municipio boyacense que tiene su propio Salto del Tequendama, una joya ideal para el ecoturismo

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca que es apodado la ‘puerta de oro’, un destino de clima frío a dos horas de Bogotá

Nación

Camión cisterna se volcó y generó derrame de combustible en la vía Cajicá–Zipaquirá: hay cierre y el trancón es monumental

Ciclismo

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Catedral Diocesana de Zipaquirá en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos del turismo religioso en el municipio.
Catedral Diocesana de Zipaquirá, en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos del turismo religioso en el municipio Foto: Getty Images

Los visitantes podrán recorrer calles con fachadas coloniales y republicanas restauradas, así como acceder a una oferta gastronómica que incluye comida típica e internacional, cafés de origen y postres tradicionales de la región.

La programación también contempla actividades en la Catedral Diocesana, la Capilla de los Dolores y del Sagrario, además de las procesiones acompañadas por la Comunidad de los Nazarenos.

La Alcaldía de Zipaquirá informará a través de sus redes sociales los horarios de eucaristías y eventos, mientras que el sector hotelero reporta mejoras en su infraestructura para la atención de visitantes.