Zipaquirá alista programación de Semana Santa con ‘mapping’ religioso y renovación del centro histórico

La Catedral Diocesana de Zipaquirá volverá a ser el lienzo para el tradicional espectáculo de mapping religioso durante el Jueves y Viernes Santos, al que asistirán feligreses de distintas regiones del país que han convertido a la ciudad en uno de los destinos de la Semana Santa.

Este año, la puesta en escena audiovisual integrará la presentación en vivo de la Banda Sinfónica local con intérpretes de música católica. “Una experiencia profunda y reflexiva para vivir en familia”.

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

Entre las novedades se encuentra la renovación del centro histórico, que fue objeto de una intervención patrimonial con la pintura de más de 20.000 metros cuadrados de fachadas, en articulación con establecimientos de restaurantes, hoteles y comercios.

“Este proyecto denominado ‘Zipaquirá desde al corazón’ es una experiencia histórica donde los ciudadanos votaron por sus colores favoritos, después de un estudio técnico de calas estratigráficas liderado por la Universidad de los Andes”, explicó el alcalde Rojas.

Catedral Diocesana de Zipaquirá, en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos del turismo religioso en el municipio Foto: Getty Images

Los visitantes podrán recorrer calles con fachadas coloniales y republicanas restauradas, así como acceder a una oferta gastronómica que incluye comida típica e internacional, cafés de origen y postres tradicionales de la región.

La programación también contempla actividades en la Catedral Diocesana, la Capilla de los Dolores y del Sagrario, además de las procesiones acompañadas por la Comunidad de los Nazarenos.

La Alcaldía de Zipaquirá informará a través de sus redes sociales los horarios de eucaristías y eventos, mientras que el sector hotelero reporta mejoras en su infraestructura para la atención de visitantes.