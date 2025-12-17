Cápsula

Zipaquirá interviene más de 20 mil metros cuadrados de fachadas para reactivar su centro histórico

El proyecto articula intervención urbana, formación técnica, estudios académicos y participación ciudadana para fortalecer la dinámica turística y social del casco histórico.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 4:41 p. m.
Zipaquirá revitalizar su centro histórico, más bellos y emblemáticos de todo el país.
Zipaquirá, en Cundinamarca y cerca de Bogotá, inició la ejecución de ‘Zipaquirá desde el corazón’, una iniciativa orientada a la revitalización integral de su centro histórico que incluye la intervención de más de 20 mil metros cuadrados de fachadas y el desarrollo de acciones sociales, técnicas y académicas. El proyecto busca fortalecer la apropiación ciudadana y la actividad turística en uno de los sectores patrimoniales más representativos del municipio.

‘Bazar Zipa’ llena de luces y actividades el centro histórico de Zipaquirá, con gastronomía y espectáculos

La estrategia va más allá del embellecimiento urbano e incorpora procesos de capacitación en técnicas de pintura patrimonial, diagnósticos socioeconómicos sobre la dinámica comercial del centro y espacios de diálogo con los distintos actores que confluyen en el territorio, desde entidades públicas hasta prestadores de servicios turísticos.

Esta apuesta de revitalización apunta a la consolidación del centro histórico como producto turístico que nos haga competitivos a nivel nacional, por eso, integramos embellecimiento, capacitación, mapas de empatía, diálogo social y aporte de prestadores de servicios turísticos. Sin esta base que estamos construyendo, sería imposible soñar con un futuro productivo para el turismo en la ciudad”, afirmó el alcalde Fabián Rojas.

En el componente técnico, la Universidad de los Andes realizó estudios de calas estratigráficas que permitieron definir dos paletas de colores, las cuales fueron sometidas a votación ciudadana en una jornada electoral. A partir de este proceso, se capacitó a maestros pintores locales y se entregó la pintura para las intervenciones en primeros niveles, mientras que los trabajos en altura quedaron a cargo de la Corporación Tierra SOS.

El proyecto también contempla mecanismos de evaluación de la oferta turística mediante la figura del cliente experto e incógnito, así como talleres liderados por doña Eduvina Pachón de Carrillo sobre la elaboración del tradicional caramelito. Los estudios cromáticos, además, evidenciaron la influencia histórica de los partidos políticos en los colores del centro, práctica que se modifica con este proceso participativo.

Zipaquirá

