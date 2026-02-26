Estudio documenta 955 especies de plantas en hatos tradicionales de Paz de Ariporo

Colombia y Venezuela comparten cerca de 38 millones de hectáreas de sabanas tropicales en la Orinoquia, un ecosistema marcado por periodos de sequía e inundación. En este paisaje, la interacción histórica entre comunidades llaneras y naturaleza ha sido transformada por la expansión de la agricultura industrial y la ganadería tecnificada. Según el IDEAM, el 20% de las sabanas naturales de la Orinoquia colombiana han sido convertidas a usos intensivos.

En Paz de Ariporo, sur y centro de Casanare, predomina la ganadería tradicional en el 70% del territorio. Esta particularidad motivó a Thomas Walschburger y Francisco Castro, de The Nature Conservancy (TNC), a estudiar la agrobiodiversidad en hatos del municipio.

“Queríamos estudiar la diversidad biológica asociada a los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales del municipio”, señalaron los autores del estudio “Agrobiodiversidad y sostenibilidad en los hatos ganaderos del paisaje llanero de Paz de Ariporo”.

La investigación, desarrollada entre 2024 y 2025 en 16 veredas que suman 2.550 hectáreas, incluyó revisión de literatura, talleres con más de 40 sabedores locales y validación taxonómica. El resultado fue un inventario de 955 especies de plantas vasculares, de las cuales 82% son nativas. También se registraron aproximadamente 350 especies de vertebrados.

“La alta riqueza de especies en un sistema percibido como un monocultivo de pasto, desmonta este preconcepto y revela que los hatos tradicionales funcionan como archipiélagos de biodiversidad”, indicaron.

El estudio documentó 894 usos y funciones ecológicas, como polinización, fijación de nitrógeno y regulación hídrica. “Los servicios ecosistémicos generados, como regulación hídrica, reciclaje acelerado de nutrientes, secuestro de carbono, control biológico natural de plagas y polinización, sostienen simultáneamente la producción pecuaria y la resiliencia territorial”.

Los autores recomendaron apoyar la candidatura del municipio como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) y reconocer la ganadería tradicional en la estrategia departamental de cambio climático.