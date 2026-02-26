CÁPSULA

Estudio documenta 955 especies de plantas en hatos tradicionales de Paz de Ariporo

Investigación de TNC analizó la agrobiodiversidad en 16 veredas del municipio y reportó funciones ecológicas, usos tradicionales y servicios ecosistémicos asociados a la ganadería tradicional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 5:48 p. m.
Hatos ganaderos tradicionales de Paz de Ariporo: grandes reservorios de biodiversidad en la Orinoquia
Hatos ganaderos tradicionales de Paz de Ariporo: grandes reservorios de biodiversidad en la Orinoquia Foto: Suministrada / API

Colombia y Venezuela comparten cerca de 38 millones de hectáreas de sabanas tropicales en la Orinoquia, un ecosistema marcado por periodos de sequía e inundación. En este paisaje, la interacción histórica entre comunidades llaneras y naturaleza ha sido transformada por la expansión de la agricultura industrial y la ganadería tecnificada. Según el IDEAM, el 20% de las sabanas naturales de la Orinoquia colombiana han sido convertidas a usos intensivos.

En Paz de Ariporo, sur y centro de Casanare, predomina la ganadería tradicional en el 70% del territorio. Esta particularidad motivó a Thomas Walschburger y Francisco Castro, de The Nature Conservancy (TNC), a estudiar la agrobiodiversidad en hatos del municipio.

“Queríamos estudiar la diversidad biológica asociada a los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales del municipio”, señalaron los autores del estudio “Agrobiodiversidad y sostenibilidad en los hatos ganaderos del paisaje llanero de Paz de Ariporo”.

La investigación, desarrollada entre 2024 y 2025 en 16 veredas que suman 2.550 hectáreas, incluyó revisión de literatura, talleres con más de 40 sabedores locales y validación taxonómica. El resultado fue un inventario de 955 especies de plantas vasculares, de las cuales 82% son nativas. También se registraron aproximadamente 350 especies de vertebrados.

Regionales

Cámaras trampa captan al menos tres osos de anteojos en zona rural de Fómeque

Regionales

Piden blindaje tecnológico para las elecciones del 8 de marzo: “Las dudas sobre el sistema electoral no se resuelven con retórica”

Regionales

Nadia Carreño aspira a la Cámara por Boyacá con agenda centrada en criterios técnicos

Barranquilla

MinTIC instalará mesa de conectividad en Córdoba de la mano de importantes empresas de telecomunicaciones

Regionales

Datos abiertos y ciencia ciudadana impulsan nuevos hallazgos sobre la biodiversidad en Colombia

Nación

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Nación

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Salud

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

Cómo

El método para regar el potus y potenciar su crecimiento; mejora considerablemente el tamaño de sus hojas y el color

Cómo

¿Hojas apagadas? El poderoso método para limpiarlas y hacerlas brillar de nuevo

“La alta riqueza de especies en un sistema percibido como un monocultivo de pasto, desmonta este preconcepto y revela que los hatos tradicionales funcionan como archipiélagos de biodiversidad”, indicaron.

El estudio documentó 894 usos y funciones ecológicas, como polinización, fijación de nitrógeno y regulación hídrica. “Los servicios ecosistémicos generados, como regulación hídrica, reciclaje acelerado de nutrientes, secuestro de carbono, control biológico natural de plagas y polinización, sostienen simultáneamente la producción pecuaria y la resiliencia territorial”.

Los autores recomendaron apoyar la candidatura del municipio como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) y reconocer la ganadería tradicional en la estrategia departamental de cambio climático.

VER MÁS

Plantas

Más de Regionales

Uno de los tres osos de anteojos captados por las cámaras trampa en Fómeque

Cámaras trampa captan al menos tres osos de anteojos en zona rural de Fómeque

Abogado Augusto Forero sobre el "blindaje" tecnológico para las elecciones

Piden blindaje tecnológico para las elecciones del 8 de marzo: “Las dudas sobre el sistema electoral no se resuelven con retórica”

Nadia Alexandra Carreño Avella

Nadia Carreño aspira a la Cámara por Boyacá con agenda centrada en criterios técnicos

x

MinTIC instalará mesa de conectividad en Córdoba de la mano de importantes empresas de telecomunicaciones

Ciencia ciudadana y tecnología geoespacial revelan especies perdidas y nuevas en Colombia

Datos abiertos y ciencia ciudadana impulsan nuevos hallazgos sobre la biodiversidad en Colombia

Petro ordenó investigar inundaciones en Córdoba

Petro ordenó a las superintendencias investigar a las represas de Urrá e Hidroituango por las graves inundaciones en el Caribe

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Sandra Fonseca, experta en energía

Viabilidad del uso de residuos para generar energía municipal en Colombia: claves técnicas y regulatorias, “es posible recuperar desechos”

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

Noticias Destacadas