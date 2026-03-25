Botánicos revelan que algunas plantas pueden producir oro y se pueden cultivar en casa

Parece un cuento que una planta tenga la capacidad de generar oro, pero a través de la ciencia se logró encontrar una explicación y un método para realizarlo. Investigaciones han demostrado que ciertas especies vegetales pueden captar diminutas partículas de ese metal en el suelo y acumularlas.

No es que lo creen de cero; el proceso es natural, razón por la cual es uno de los métodos que todavía mantiene en investigación, pues puede ser una de las formas en que se puede aprovechar este tipo de recurso sin recurrir a métodos invasivos.

Esto requiere una mezcla de conocimientos de la botánica y la geología y ha despertado el interés de investigadores en distintas partes del mundo; incluso entidades científicas como la CSIRO han documentado cómo árboles pueden reflejar lo que ocurre bajo tierra, funcionando casi como “detectores naturales” de minerales.

Método natural que podría cambiar la minería

El proceso detrás de este hallazgo se conoce como fitominería, una alternativa que propone usar plantas para recuperar metales valiosos del terreno. En lugar de excavar grandes extensiones, la idea es sembrar especies capaces de absorber estos elementos a través de sus raíces.

Una vez que crecen, estas plantas concentran pequeñas cantidades de metales en sus hojas y tallos. Luego, al recolectarlas y procesarlas, es posible recuperar esos materiales. Este sistema no solo permitiría aprovechar recursos difíciles de extraer, sino que también ayudaría a reducir el impacto ambiental de la minería tradicional.

La fitominería propone usar plantas para extraer metales sin necesidad de grandes excavaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además del oro, esta técnica también ha mostrado resultados con otros elementos como el níquel, el cobalto o el platino. Por eso, cada vez más expertos la consideran una opción viable para el futuro, especialmente en zonas donde la explotación convencional no resulta rentable.

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Las especies que sorprenden a la ciencia

Entre las plantas que más han llamado la atención están el eucalipto y la mostaza india, conocida científicamente como brassica juncea. Ambas han demostrado una notable capacidad para absorber partículas de oro presentes en el suelo.

En el caso de los eucaliptos, estudios realizados en Australia evidenciaron que los ejemplares ubicados sobre depósitos auríferos acumulaban cantidades significativamente mayores de este metal en comparación con los que crecen en otras zonas.

Algunas especies, como el eucalipto, han demostrado acumular más oro en zonas ricas en este metal. Foto: Getty Images

Esto ocurre porque sus raíces pueden alcanzar grandes profundidades y captar trazas de oro disueltas en el terreno.

Para potenciar este proceso en condiciones controladas, los científicos han experimentado con sustancias que facilitan la absorción del metal, permitiendo que viaje por la planta hasta depositarse en sus hojas.