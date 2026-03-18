El océano sigue siendo un misterio: el hallazgo en el fondo del mar que sorprende a la ciencia y revive el mito de la Atlántida

Durante años, la humanidad ha buscado explorar las profundidades del océano, intentando revelar cada uno de sus secretos. A pesar de los esfuerzos de científicos que han dedicado su vida a estas expediciones, gran parte del fondo marino sigue siendo desconocido y guarda numerosos enigmas sin resolver.

Un estudio divulgado en la revista Science Advances ofreció una estimación sobre cuánto se ha logrado descubrir hasta ahora en los océanos. La investigación evidenció que, en más de seis décadas, la exploración ha sido mínima en comparación con la inmensidad de los mares.

Este detalle despertó rápidamente la curiosidad tanto de los investigadores como del público. Foto: Getty Images

Según los datos, en 67 años apenas se ha examinado el 0,001% del lecho marino, equivalente a 3.823 kilómetros cuadrados. Entre los hallazgos más llamativos se destaca un extraño camino de ladrillos amarillos encontrado en Hawái, un descubrimiento que despertó teorías y comparaciones con la mítica Atlántida.

En 2022, un buque de exploración llamado Nautilus realizaba una misión científica al norte de Hawái, con el objetivo de estudiar la dorsal submarina ubicada en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, una extensa formación geológica bajo el océano. Durante la expedición, el equipo buscaba ampliar el conocimiento sobre estas estructuras poco exploradas.

Mientras avanzaban en la investigación, los científicos detectaron una formación inusual en el fondo del océano Pacífico. Se trataba de un aparente camino compuesto por bloques amarillentos que llamó la atención por su aspecto ordenado, muy distinto a lo que normalmente se observa en ese tipo de entornos marinos.

De acuerdo con los registros en video, el hallazgo se produjo a unos 1.000 metros de profundidad, donde identificaron lo que describieron como un “lecho de lago seco” con una apariencia similar a una superficie pavimentada. Este detalle despertó rápidamente la curiosidad tanto de los investigadores como del público.

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Aunque en un inicio surgieron teorías que vinculaban el descubrimiento con la legendaria Atlántida, estudios posteriores confirmaron que se trataba de una formación natural. Según explicaron los expertos, el supuesto camino se originó por fracturas en roca volcánica tras erupciones de alta energía, recordando que, pese a los avances científicos, el océano continúa siendo un territorio en gran parte desconocido.