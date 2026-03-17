Océano Ártico y Pacífico: ubicaciones exactas para la misión científica que será vital para la humanidad

Un reciente análisis ha sacudido la forma en que se entiende el entorno espacial cercano a la Tierra. Lejos de tratarse únicamente de objetos detectados a millones de kilómetros, una investigación reveló que al menos dos cuerpos provenientes de fuera del sistema solar ya habrían llegado hasta el planeta, dejando su rastro tras impactar en distintos puntos del océano.

El hallazgo, apoyado en datos de la NASA, sugiere que estos visitantes no solo cruzan el espacio interestelar, sino que en algunos casos logran entrar a la atmósfera terrestre. Los fragmentos detectados, aunque pequeños, aportan pistas clave sobre lo que ocurre más allá del vecindario cósmico conocido.

Rastreando visitantes que llegaron desde fuera del sistema solar

El estudio identificó dos eventos registrados como bolas de fuego que, tras un análisis más detallado de su velocidad y trayectoria, no encajan con objetos típicos del sistema solar. Bautizados como CNEOS-22 y CNEOS-25, estos cuerpos se desplazaban a velocidades tan elevadas que prácticamente descartan un origen local.

Científicos identifican dos objetos con velocidades inusuales que no serían locales. Foto: Medium Avi Loeb

Los investigadores comparan este descubrimiento con recibir “paquetes del espacio”, ya que ambos objetos atravesaron la atmósfera terrestre y terminaron impactando en el planeta.

Uno de ellos cayó en el océano Pacífico en 2022.

Mientras que el más reciente lo hizo en una zona remota del Ártico en 2025.

Aunque su tamaño no era especialmente grande, similar al de una persona, su velocidad al ingresar a la Tierra fue suficiente para llamar la atención de los científicos, que ahora creen que este tipo de visitantes podría ser más común de lo que se pensaba.

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El primero de estos objetos, CNEOS-22, impactó en aguas profundas del Pacífico, lo que dificulta cualquier intento de recuperación. Su energía liberada fue considerable, lo que hace pensar que podría haber dejado más fragmentos dispersos en el fondo marino.

CNEOS-22 cayó en el Pacífico profundo, complicando la recuperación de sus restos. Foto: Medium Avi Loeb

En contraste, el segundo evento, CNEOS-25, ocurrió en el mar de Barents, en el Ártico. Aunque la zona presenta desafíos por el hielo, la menor profundidad abre una posibilidad más realista para intentar encontrar restos del objeto antes de que desaparezcan por las corrientes.

CNEOS-25 cayó en el Ártico, donde el hielo complica la búsqueda, pero la menor profundidad ayuda. Foto: Medium Avi Loeb

El análisis fue posible gracias a un modelo que permite corregir errores en los datos de sensores que registran estos fenómenos, lo que ayudó a confirmar que las probabilidades de que estos objetos estuvieran orbitando el Sol eran extremadamente bajas.

Este descubrimiento se suma a otros casos conocidos, como el de Oumuamua, que evidenció que materiales provenientes de otros sistemas estelares pueden atravesar nuestro entorno. Sin embargo, a diferencia de aquel, estos nuevos hallazgos plantean algo aún más sorprendente: que algunos de esos fragmentos podrían estar ya en la Tierra, esperando ser encontrados.