El colapso silencioso de la Antártida Occidental: la inestable capa de hielo que detonará el destino de la humanidad

Las ciudades costeras y los puertos se levantaron sobre la premisa de que el nivel del mar es una constante; sin embargo, la ciencia actual sugiere que se está viviendo una “bajamar geológica”, un breve respiro climático que está llegando a su fin debido a la fragilidad de la Antártida Occidental.

El hallazgo de una supercomputadora que enciende alarmas: el hielo de la Antártida ya cruzó su peor punto de quiebre

El talón de Aquiles bajo el océano

A diferencia de otras masas de hielo que reposan sobre tierra firme, la Antártida Occidental es un gigante cuyo peso descansa en una cuenca situada cientos de metros por debajo del nivel del mar. Esta peculiaridad la convierte en la región más vulnerable del planeta, un “malabarismo” geológico en el que el hielo está en contacto directo con las aguas oceánicas que se calientan.

La Antártida Occidental es especialmente vulnerable porque gran parte de su hielo descansa bajo el nivel del mar. Foto: Getty Images / Brett Monroe Garner

El punto crítico se encuentra en lo que los científicos llaman la “línea de apoyo” (grounding line). Este es el lugar exacto, oculto bajo miles de metros de hielo, donde el glaciar deja de tocar el fondo marino y comienza a flotar. La NASA ha revelado una realidad alarmante: estas fronteras invisibles están retrocediendo tierra adentro de forma masiva; en el glaciar Pine Island, este retroceso ha sido de 31 kilómetros en apenas dos décadas.

“Este movimiento sugiere que continuarán disminuyendo en el futuro”, comentó la NASA.

La erosión invisible y el efecto dominó

El peligro no proviene solo del sol, sino principalmente de las profundidades. El agua cálida del océano se filtra por debajo de las plataformas de hielo, las adelgaza y elimina la fricción que las mantenía sujetas al suelo. Al perder este “freno”, el hielo que está detrás fluye con mucha más rapidez hacia el mar.

Lo más preocupante para los investigadores es la ausencia de “obstáculos naturales”. Al estudiar la forma del terreno bajo los glaciares, no han encontrado colinas o relieves que puedan detener la entrada del agua o frenar el deslizamiento del hielo. Es un proceso que se retroalimenta: cuanto más retrocede el hielo, más se adelgaza, más flota y más rápido se desplaza hacia el océano.

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¿Hacia un nuevo mapa del mundo?

La gran incertidumbre científica no es si el hielo se perderá, sino con qué rapidez ocurrirá. Mientras que algunos modelos proyectan un proceso lento de varios siglos, un estudio de 2016 publicado en Nature advierte sobre la posibilidad de una desintegración en cadena de los acantilados de hielo, lo que podría provocar aumentos drásticos del nivel del mar mucho antes de lo previsto, incluso dentro de este mismo siglo.

La principal duda de los científicos no es si el hielo desaparecerá, sino qué tan rápido ocurrirá ese proceso. Foto: Getty Images

Solo la región del mar de Amundsen tiene el potencial de elevar el nivel global de las aguas en 1,2 metros. Si este colapso se acelera hacia mediados de este siglo, ciudades emblemáticas como Nueva York, Miami o Shanghái verían sus defensas actuales totalmente superadas por un avance del mar históricamente rápido.

El fin de una tregua climática

La historia de la Tierra recuerda que lo que hoy se considera normal es, en realidad, una excepción. En periodos pasados, con temperaturas apenas ligeramente superiores a las de hoy, el mar llegó a estar entre 6 y 9 metros por encima de su nivel actual.

El hielo de la Antártida Occidental, ese gigante que durante milenios pareció inmóvil, está reaccionando ahora a una velocidad que desafía las predicciones anteriores. La estabilidad que permitió el florecimiento de nuestra civilización costera se está desvaneciendo y, cada año que pasa, el reloj de la Antártida nos acerca un poco más a una reconfiguración definitiva de las costas del mundo.