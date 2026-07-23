Director de la UNGRD aclaró polémica por giro de $4 billones del Gobierno Petro: contó para qué se usarán

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Gustavo Petro anunció la destinación de 4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para atender y mitigar los efectos del fenómeno climático.

El inesperado motivo por el que este país está llevando enormes estructuras de hormigón al fondo del mar

Los recursos buscan fortalecer la respuesta del Estado ante las altas temperaturas, la reducción de lluvias y los riesgos para el suministro de agua y energía.

Además, el mandatario señaló que la prioridad del Gobierno es proteger a la población frente a los impactos del cambio climático, que atribuyó al uso intensivo de combustibles fósiles.

Esta decisión ha desatado muchas críticas en contra del Gobierno saliente debido a cómo pueden llegar a ser utilizados estos recursos. Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respondió a las críticas y dio claridad sobre el uso de este dinero.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el funcionario advirtió que los 4 billones tendrán el objetivo principal de proteger y salvaguardar la seguridad de la población vulnerable, debido a las afectaciones que se puedan llegar a registrar por cuenta de este fenómeno natural.

Imagen referencia del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

“Esa plata va para atender a la población más pobre, porque la Ley 1523 y constitucionalmente debemos proteger a los más desfavorecidos”, manifestó.

En ese sentido, señaló que una de las prioridades será el fortalecimiento de diferentes alternativas que ayuden a reducir el impacto de las posibles interrupciones en el suministro de energía y agua.

Asimismo, el director de la UNGRD indicó que la declaratoria de desastre no hace referencia a una emergencia que ya haya ocurrido, sino que apunta a riesgos inminentes de lo que pueda llegar a suceder.

“No podemos esperar hasta que ya estén los impactos para plantear una estrategia de desastres y unas acciones de recuperación que siempre terminan siendo insuficientes y tardías“, declaró al medio mencionado.

Los científicos están preocupados ante el probable regreso del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

Sobre la controversia de que este dinero podría ser utilizado para cubrir las deudas que tiene el Estado con el sector eléctrico, Pava reiteró que su entidad tiene otros objetivos claros.

“Yo puedo responder frente a las decisiones que se hicieron de recomendar una declaratoria por riesgo inminente y de las medidas que se van a adoptar. Las decisiones sobre tarifas corresponden a otras autoridades”, explicó.

Por último, enfatizó nuevamente que estos recursos, que han despertado tanta polémica, solo tienen la intención de reducir al máximo el impacto social del fenómeno de El Niño.