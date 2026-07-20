¿Los conoce? Estos son los cuatro asombrosos animales que solo habitan en Colombia

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, situándose únicamente por detrás de Brasil. Gran parte de esta inmensa riqueza natural se debe a la confluencia de regiones únicas como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y la cordillera de los Andes, zonas que albergan, tan solo en territorio colombiano, más de 212 especies de mamíferos y 195 de reptiles.

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Debido a esta variedad geográfica y de climas, nuestro territorio cuenta con especies endémicas; es decir, animales únicos que no se pueden observar en libertad en ningún otro rincón del planeta. Si se pregunta cuáles son algunos de ellos, en este listado conocerá a cuatro de los más sorprendentes.

Paujil piquiazul

Catalogada como un ave majestuosa, puede alcanzar una altura aproximada de un metro. Este animal es endémico del norte de Colombia y resulta sumamente llamativo para quienes logran observarlo en su entorno natural, gracias a su gran cresta de plumas crespas negras y a la intensa coloración azul de su pico.

También es conocido como pavón piquiazul, pavón colombiano u opón. Foto: El Pato Salcedo vía WCS Foto: El Pato Salcedo vía WCS

Su hábitat principal son las selvas húmedas y los valles boscosos de colinas bajas. Se han registrado ejemplares en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al occidente del río Sinú y hacia el sur en el valle medio del río Magdalena, llegando hasta el norte del departamento del Tolima. Lamentablemente, hoy en día es una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

Mono tití cabeciblanco

Es uno de los primates más carismáticos de la lista. Recibe su nombre por el llamativo mechón de pelo blanco en su cabeza que recuerda a una mota de algodón. Este pequeño animal mide entre 20 y 25 centímetros de cuerpo, aunque su cola puede llegar a medir hasta 40 centímetros.

Mono tití cabeciblanco Foto: John Jairo Bernal Ibáñez.

Habita exclusivamente en una pequeña zona boscosa del noroeste de Colombia, donde cumple un rol ecológico fundamental como dispersor de semillas. Una característica de esta especie es su estructura social: forman grupos familiares muy unidos compuestos por la pareja reproductora, sus hijos adultos y otros individuos migrantes que se asocian al clan. Debido a la pérdida de su entorno, se encuentra en grave peligro de extinción.

El lagarto azul de Gorgona

Este reptil destaca por su brillante coloración azul, presente tanto en machos como en hembras, aunque los primeros suelen lucir una mancha blanca distintiva en el pecho. Es una especie endémica de la isla de Gorgona, en el Pacífico colombiano, cuyo comportamiento esquivo frente a los humanos dificulta su estudio detallado en libertad.

El lagarto azul es una de las especies endémicas más representativas que subsiste en el Parque Nacional Natural Gorgona. Foto: AFP

Se encuentra bajo una constante amenaza de extinción debido a la introducción de especies invasoras en su ecosistema insular, la deforestación continental y el cambio climático, factores que reducen drásticamente sus poblaciones.

Rana de cristal

A diferencia de los anteriores, la familia de las ranas de cristal no es exclusiva de Colombia, ya que se distribuye por Centroamérica y Suramérica. Sin embargo, nuestro país es el territorio que registra la mayor diversidad de estas especies en el mundo, muchas de las cuales habitan únicamente en nuestras selvas húmedas andinas y de la región Pacífica.

Su dieta se basa principalmente en pequeños insectos y artrópodos. Foto: Biosphoto via AFP

Lo que hace extraordinario a este anfibio es la transparencia de su piel en la zona ventral. Al carecer de pigmentación clara en esa área, es posible observar con total nitidez el funcionamiento de sus órganos internos, incluyendo los latidos de su corazón.

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Conocer y proteger a estas especies únicas no es solo un asunto de orgullo nacional, sino un deber ético con el patrimonio natural del planeta. Cada uno de estos animales cumple un papel irremplazable en el equilibrio de nuestros ecosistemas, desde la dispersión de semillas en los bosques del Caribe hasta el control de insectos en las selvas del Pacífico.