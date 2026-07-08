Visión Circular ANDI recuperó 281.000 toneladas de envases y empaques en cinco años

Visión Circular ANDI presentó los resultados de su gestión durante 2025, año en el que consolidó su posición como uno de los principales modelos de economía circular empresarial de América Latina. Desde 2021, el programa ha recuperado y reincorporado a cadenas productivas 281.000 toneladas de envases y empaques, alcanzando presencia en 217 municipios de 29 departamentos y superando las metas regulatorias establecidas para todas las categorías de materiales.

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Uno de los resultados más destacados corresponde al aprovechamiento de plásticos. Durante 2025, el sistema gestionó 24.425 toneladas de este material, cifra que casi duplicó la meta fijada de 12.975 toneladas. Además, recuperó 43.477 toneladas de papel, metal, cartón, vidrio y multimaterial, por encima del objetivo regulatorio de 36.612 toneladas.

El desempeño del programa fue reconocido por dos organismos internacionales independientes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyó el modelo colombiano en su Revisión de Desempeño Ambiental de Colombia 2026, mientras que la COP30, realizada en Brasil, lo destacó como referente latinoamericano en economía circular empresarial.

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Sobre esto, Mónica Villegas Carrasquilla, directora de Visión Circular ANDI señaló que “Cinco años de trabajo conjunto entre más de 380 empresas y cientos de aliados de la cadena de valor demuestran que la economía circular genera resultados concretos cuando existe articulación, visión de largo plazo y compromiso colectivo. Hoy esos resultados se traducen en más materiales reincorporados a la economía, cadenas de valor fortalecidas y un impacto tangible para Colombia”.

El programa reúne actualmente a más de 380 empresas de 27 sectores productivos, junto con 167 gestores, 73 organizaciones de recicladores y 59 empresas transformadoras que operan en las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazónica.

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Por primera vez, Visión Circular ANDI realizó un análisis de ciclo de vida para medir el impacto real de su gestión. El estudio concluyó que las acciones desarrolladas durante 2024 evitaron emisiones equivalentes a la absorción de CO₂ de más de 3,4 millones de árboles adultos en un año, generaron un ahorro de agua comparable a 346 piscinas olímpicas y redujeron el consumo de energía en un volumen similar al requerido por 138.539 hogares colombianos durante un año. También se estimó una reducción en la presión sobre los rellenos sanitarios equivalente a 8,6 días de operación del relleno Doña Juana de Bogotá.

En materia de innovación, el programa destinó más de $995 millones a proyectos de investigación y desarrollo durante 2025, impulsando 15 iniciativas, de las cuales 11 continuarán en ejecución entre 2025 y 2027. Entre ellas sobresale HOMEKO, un prototipo de vivienda temporal sismorresistente construida con materiales provenientes del reciclaje de envases de cartón para bebidas, así como el fondo Prousar, que movilizó $1.716 millones para proyectos de economía circular en ocho departamentos del país.