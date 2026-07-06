Remesas alcanzan niveles récord y fortalecen la economía colombiana

Las remesas enviadas por los colombianos residentes en el exterior continúan ganando protagonismo dentro de la economía nacional. De acuerdo con el más reciente informe de ANIF, estos recursos alcanzaron un máximo histórico en marzo de 2026, cuando ingresaron al país US$1.226 millones, completando además 23 meses consecutivos con envíos superiores a los US$1.000 millones mensuales.

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El estudio destaca que durante 2025 Colombia recibió US$13.098 millones en remesas, un crecimiento del 10,5 % frente al año anterior. Estos recursos representaron el 2,87 % del Producto Interno Bruto (PIB) y, entre enero y mayo de 2026, equivalieron al 50,2 % del ingreso de divisas registrado por la balanza cambiaria, consolidándose como una de las principales fuentes de recursos externos para el país.

Según ANIF, este comportamiento ha estado relacionado con la salida neta de colombianos al exterior, tendencia que se ha hecho evidente desde 2022. Solo entre enero y mayo de 2026 se registraron cerca de 120.000 salidas netas, principalmente hacia Estados Unidos y España, los dos principales países desde donde se originan las remesas.

Entre enero y mayo de 2026 se registraron cerca de 120.000 salidas netas, principalmente hacia Estados Unidos y España Foto: Getty Images

Estados Unidos continúa liderando ampliamente el envío de estos recursos, al concentrar el 48,2 % del total recibido por Colombia durante el primer trimestre de 2026. España ocupa el segundo lugar con una participación del 17,7 %, mientras que Chile se posiciona como el tercer mayor origen de remesas y el principal dentro de América Latina.

La distribución de estos recursos dentro del territorio colombiano también presenta una alta concentración. Valle del Cauca encabeza la lista de departamentos receptores, con US$861 millones durante el primer trimestre de 2026, equivalentes al 25,7 % del total nacional. Le siguen Cundinamarca, con US$546 millones (16,3 %), y Antioquia, con US$541 millones (16,2 %). Junto con Risaralda y Atlántico, estos cinco departamentos concentraron el 66,7 % de las remesas recibidas por el país en ese periodo.

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Más allá de su impacto sobre las cuentas macroeconómicas, el informe resalta el papel que desempeñan las remesas en el bienestar de los hogares colombianos. Actualmente, representan el 3,3 % del ingreso disponible de las familias y el 3,6 % de su consumo, porcentajes superiores a los registrados en el 2016. Esto evidencia que estos recursos se destinan principalmente al gasto corriente y se han convertido en un soporte importante para el consumo interno.

Sin embargo, ANIF advierte que esta creciente dependencia también implica desafíos. Una eventual reducción en el flujo de remesas podría desacelerar el consumo de los hogares, afectar el comercio local y disminuir el dinamismo económico, especialmente en las regiones donde estos recursos tienen mayor peso.

Las remesas representan el 3,3% del ingreso disponible de los hogares y el 3,6% de su consumo. Foto: El País

El informe también señala que un flujo constante de ingresos provenientes del exterior puede influir en la participación laboral al reducir los incentivos para incorporarse al mercado de trabajo en algunos departamentos. Además, factores como posibles cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la evolución del mercado laboral en los principales países emisores y la apreciación del peso colombiano podrían moderar el crecimiento de las remesas durante lo que resta de 2026.

Pese a estos riesgos, ANIF concluye que las remesas se han consolidado como un componente estructural de la economía colombiana y un indicador del bienestar de millones de hogares que dependen, en mayor o menor medida, de los giros que reciben desde el exterior. Por ello, su evolución seguirá siendo determinante tanto para el sector externo como para el consumo y la actividad económica del país.