En 2026 habrá menos ingresos públicos que en la vigencia pasada, según Anif

El último tramo del año que le corresponderá llevar al nuevo gobierno podría ser mucho más complejo de lo que se prevé. Ya es claro que hay una crisis fiscal, la cual, de hecho, Anif catalogó este lunes 22 de junio como “la bomba de tiempo que recibirá la administración de Abelardo De La Espriella”.

El problema del desequilibrio entre ingresos y gastos seguirá presionando en 2026 el déficit fiscal, pues lo que manejará el Estado, principalmente de fuentes tributarias, será un porcentaje del PIB ligeramente menor a lo que se tuvo en 2025.

Así lo subrayó Anif, centro de pensamiento económico que divulgó un informe semanal en el que pone la lupa a las cuentas destapadas por el Gobierno saliente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La expectativa es que los ingresos totales para este año alcancen el 16,1 % del PIB, lo que equivale a $325,2 billones, suma que está por debajo del 16,3 % del PIB que se tuvo en el año anterior.

Los menores ingresos, de acuerdo con el análisis de Anif, se deben principalmente al menor recaudo del impuesto de renta y externo, así como ligeras reducciones de los recursos de capital y fondos especiales, señala el informe.

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En contraste, el gasto en esta vigencia, al terminar el año, fue estimado en 21,4 % del PIB, correspondiente a $431,7 billones y equivalente a 0,2 % del PIB más de lo que se creía que se iba a gastar, si se tiene en cuenta la proyección anterior a la divulgación del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Actualización Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

Según Anif, al desagregar el gasto previsto, el 18,2 % del PIB, es decir, $366,6 billones, corresponden al gasto primario, lo que implica que lo disminuyen en 1,7 %.

Presupuesto tendrá que ser ajustado

El presupuesto del 2026 requerirá un ajuste, por la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la suspensión temporal del Decreto 572 de 2025, recuerda Anif.

El gasto en intereses tendría mucho que ver en la necesidad del ajuste: del 2,8 % del PIB en 2025 ($52 billones) pasaría a 3,2 % del PIB en 2026 ($65 billones).

Así, los gastos totales podrían ascender a 22,4 % del PIB este año ($452,3 billones), lo que a su vez, llevaría al déficit fiscal de 5,3 % del PIB, por encima del déficit esperado en el plan financiero, que era de 5,1 % del PIB.

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