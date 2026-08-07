Anato le envía mensaje al nuevo Gobierno, proponiendo una agenda prioritaria del sector turismo para los primeros 100 días

A horas de que empiece oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, varios gremios que se han pronunciado frente a la llegada del nuevo mandatario y las necesidades urgentes que tiene el país.

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Entre los gremios que han enviado mensajes se encuentra Anato, que agrupa a las agencias de viaje el país y es uno de los representantes del sector turismo.

En un mensaje, plantearon varias de las prioridades para impulsar la competitividad del sector desde el inicio del nuevo Gobierno: trabajar en la seguridad turística, fortalecer la infraestructura y conectividad, combatir la informalidad y consolidar el turismo como motor de desarrollo, reiterando su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional.

Entre las prioridades planteadas por ANATO están combatir la informalidad, fortalecer el Registro Nacional de Turismo y mejorar las condiciones de conectividad aérea, terrestre y digital. Foto: Anato

“El turismo tiene la capacidad de generar desarrollo, empleo y oportunidades. Por eso, desde Anato queremos poner nuestra experiencia al servicio del nuevo Gobierno para construir una agenda de trabajo conjunta durante los primeros 100 días, que permita avanzar en temas prioritarios como la seguridad; infraestructura y conectividad, la informalidad, dando continuidad al fortalecimiento del Registro Nacional de turismo (RNT); y, revisando medidas para las Agencias Receptivas DMC, que están enfrentando los efectos de la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM)”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

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El gremio además pidió que se pueda instalar una mesa técnica con el fin de evaluar medidas temporales de liquidez, protección del empleo, promoción internacional, alivios tributarios y control a la informalidad.

La organización también solicitó instalar una mesa técnica para evaluar medidas temporales de liquidez, alivios tributarios, promoción internacional y protección del empleo en el sector turístico. Foto: Anato

Además, compartieron las prioridades estratégicas para los primeros 100 días de Gobierno. Estas son algunas:

Fortalecer la seguridad turística como base de la competitividad. Implementar una política integral que refuerce la Policía de Turismo para posicionar al país como un destino seguro y de calidad.

Combatir la informalidad y fortalecer la competitividad del sector. Reforzar el control sobre el Registro Nacional de Turismo (RNT) y reactivar las brigadas de acompañamiento junto con la Superintendencia y las autoridades territoriales, para garantizar una competencia equitativa y proteger a los prestadores formales.

Mejorar la Infraestructura y conectividad para el desarrollo turístico. Integrar el territorio, garantizando acceso aéreo, terrestre y digital, mejorando la conectividad y la infraestructura.

Impulsar el turismo interno para dinamizar las economías regionales. Promover destinos emergentes y de paz, actualizar los atractivos naturales y culturales, y generar oportunidades para los cooperadores y las comunidades locales.

Finalmente, en el comunicado, resaltaron una felicitación y un deseo de éxito para el nuevo Gobierno, reiterando su compromiso de trabajar mancomunadamente.