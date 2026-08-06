Cómo se cotizará la TRM del dólar durante este fin de semana: así quedó antes de la posesión de Abelardo De La Espriella

El dólar terminó la jornada de este jueves, 6 de agosto, en un precio de $3.153. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Tras varias horas del cierre del dólar, la Superintendencia Financiera publicó la que será la TRM con la que regirá el dólar para este fin de semana, de especial importancia dado que se posesiona un nuevo Gobierno en Colombia. Se espera que el lunes se vean reacciones notorias tras el movimiento político.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) que regirá durante el fin de semana, del 7 al 10 de agosto de 2026, será de $3.157,43. La cifra es inferior a la vigente este jueves, cuando fue fijada en $3.179.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 07-ago-2026, 08-ago-2026, 09-ago-2026 y 10-ago-2026: $3,157.43 pic.twitter.com/3P20pkIr5v — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 6, 2026

Presidente del BID descarta reanudación inmediata de préstamos a Venezuela

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) descartó este lunes una reactivación inmediata de los créditos a Venezuela, luego de que ambas partes restablecieran sus relaciones tras ocho años.

En junio, el BID aceptó el nombramiento de Calixto José Ortega Sánchez como nuevo gobernador de Venezuela ante el organismo, con lo que los vínculos entre las partes quedaron plenamente restablecidos.

El Banco suspendió sus préstamos al país caribeño en mayo de 2018, tras un incumplimiento de pago por parte de Caracas.

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“Hay varias cosas que se tienen que trabajar antes de que se pueda nuevamente prestar” a Venezuela, dijo el presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn, durante una rueda de prensa en el marco de una visita a la capital uruguaya.

Por ahora, el organismo brindará “asistencia técnica, humanitaria para el terremoto y conversaciones, mirar los datos, discutir la política (...) y pensar un poco en la macroeconomía”, añadió.

Tras varios años de crisis económica, Venezuela enfrenta ahora la reconstrucción de una parte del norte del país, afectada por dos potentes terremotos ocurridos el 24 de junio. Según el reporte, más de 5.000 personas han muerto y se registran cuantiosos daños materiales.

Presidente del BID descarta reanudación inmediata de préstamos a Venezuela Foto: Cortesía BID

Goldfajn confirmó que el BID realizó una reciente visita a Caracas en el marco de la reactivación de las relaciones.

Venezuela tiene aún deuda pendiente con el BID, que deberá ser resuelta en negociaciones bilaterales.