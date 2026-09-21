Terremoto en Colombia: cajas de compensación movilizarán recursos para vivienda y trabajadores cesantes

Las Cajas de Compensación Familiar podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar la recuperación de las familias y territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, de acuerdo con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en los Decretos 1417 y 1422 de 2026.

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Según estimaciones de Asocajas, cerca de $90.000 millones estarían disponibles a través del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), mientras que entre $370.000 millones y $460.000 millones podrían movilizarse mediante el Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS).

Los recursos estarán dirigidos principalmente a dos frentes: la protección económica de trabajadores cesantes damnificados y la atención de las necesidades de vivienda de los hogares afectados.

En el caso del empleo, el Decreto 1417 establece una protección económica extraordinaria equivalente a medio salario mínimo de 2026, es decir, $875.452, para trabajadores cesantes que hayan sido damnificados y estén incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD). El apoyo se entregará en dos pagos mensuales y estará sujeto a disponibilidad de recursos.

El Decreto 1417 establece una protección económica extraordinaria equivalente a medio salario mínimo de 2026, para trabajadores cesantes Foto: Gemini

Para acceder, se deberá ser mayor de edad, estar cesante y haber realizado aportes a una Caja de Compensación durante al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto. Los aportes podrán corresponder a diferentes periodos, Cajas y modalidades de vinculación laboral.

En materia de vivienda, el Decreto 1422 permite utilizar recursos del FOVIS para reparar, mejorar o reconstruir viviendas afectadas, así como para adquirir una nueva vivienda cuando corresponda. También contempla subsidios temporales de arrendamiento por hasta 12 meses para los hogares que requieran una solución habitacional mientras avanzan en su recuperación.

Los recursos podrán sumarse a aportes del Gobierno Nacional, entidades territoriales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades, siempre que exista disponibilidad y no se financie dos veces el mismo componente.

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“Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación. Desde las Cajas contribuiremos a su implementación con nuestra capacidad y presencia territorial, sin perder de vista los compromisos con nuestros afiliados”, señaló Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas.

La organización indicó que estas medidas se suman a las acciones desplegadas por las Cajas desde el 10 de agosto en atención humanitaria, vivienda, crédito, acompañamiento psicosocial, protección del empleo y recuperación empresarial. A poco más de un mes de la emergencia, Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones en diferentes medidas de apoyo.