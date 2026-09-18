Rifirrafe por faltante en Colpensiones para pagar mesadas de fin de año: Petro y Asofondos tienen cuentas distintas

Nada más sagrado en Colombia que el pago de las mesadas a los pensionados. Por ello, ha causado inquietud la posibilidad de que esté en riesgo el giro de las correspondientes a noviembre y diciembre, como quedó en el ambiente luego de una intervención de la ministra de Trabajo, Natalia López, en un debate en la Comisión Séptima de Senado.

En esos estrados en lo que se pronunció López, se estudia el Presupuesto 2027, que fue aforado en 635 billones de pesos, luego de que el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sincerara las cuentas, lo que llevó a aumentar en 60 billones las necesidades financieras, en comparación con el proyecto que había radicado el gobierno saliente, por 575 billones de peso.

Pese a la abultada cifra, la plata no alcanza, por lo que cada sector empieza a poner el sombrero y a pedir más recursos, para cumplir con sus compromisos, tanto de funcionamiento como de inversiones.

Pero en el caso de la ministra de Trabajo, el hueco de 5 billones de pesos es en el presupuesto de este año, que, además, pondría en riesgo el pago de las mesadas de los pensionados correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.

Pensionados de Colombia, en su mayoría, reciben mesadas de un salario mínimo. Foto: IA

El rifirrafe

Un revuelo ha causado la posibilidad de un atraso con el pago de pensiones, pues se buscan las razones por las cuales se tiene un hueco de tal magnitud.

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Desde la perspectiva de Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, la situación se debe al desmedido aumento del salario mínimo que decretó el gobierno pasado, el cual fue de 23 %, en un país en el que gran parte de los jubilados: más del 60 %, tiene ese ingreso. Teniendo en cuenta que las proyecciones presupuestales para Colpensiones, que maneja el régimen público o de prima media, se hacen antes de la negociación del incremento del salario mínimo (que generalmente en diciembre), en las cuentas no se contaba con un incremento salarial de tal magnitud.

A esa sustentación respondió el expresidente Gustavo Petro, quien atribuyó el déficit a lo que llamó “robo” y “estafa”, haciendo referencia a que los fondos privados trasladaron afiliados que querían pasarse para Colpensiones, pero no giraron los recursos que debían llegar a la entidad pública.

Hasta el momento, la ministra López ha dicho que está buscando los recursos para pagar las mesadas de los jubilados en este año, teniendo en cuenta que en Colombia, el derecho a la pensión es inalienable e irrenunciable porque está protegido por el artículo 48 de la Constitución Política y la ley.