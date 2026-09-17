Gobierno nacional acuerda hoja de ruta para fortalecer el desarrollo económico de Córdoba

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Gobernación de Córdoba establecieron una agenda conjunta para impulsar acciones orientadas al desarrollo económico del departamento durante los próximos cuatro años.

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El acuerdo fue anunciado tras una reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, en la que participaron representantes de entidades vinculadas al sector, como Fontur, iNNpulsa y ProColombia.

Reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. Foto: MinCIT | Ricardo Báez

La hoja de ruta contempla la articulación de programas y capacidades institucionales para acompañar iniciativas relacionadas con turismo, industria, comercio, productividad, emprendimiento y formalización laboral, de acuerdo con las prioridades definidas por el departamento.

Dentro de las acciones previstas, Fontur participará en el fortalecimiento de destinos y productos turísticos de Córdoba, con iniciativas relacionadas con cultura, gastronomía y artesanías.

Por su parte, iNNpulsa aportará herramientas para apoyar el emprendimiento, la innovación y el crecimiento empresarial, mientras que ProColombia trabajará en la generación de oportunidades de internacionalización para empresas y productos del territorio.

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Durante el encuentro, el ministro Mauricio Gómez Amín señaló que las entidades del sector trabajarán de manera coordinada con la Gobernación de Córdoba.

“Recibimos al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, con toda la batería del sector: Fontur, iNNpulsa y ProColombia. Vamos a trabajar de manera articulada por Córdoba durante estos próximos cuatro años, para impulsar el turismo, la industria, el comercio y la formalización laboral en el departamento”, afirmó el funcionario.

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El gobernador Erasmo Zuleta destacó la importancia del acompañamiento institucional para avanzar en las actividades económicas del departamento.

“Gracias por recibir al departamento de Córdoba para que siga creciendo el turismo, donde somos la región de Colombia donde el turismo está imparable, para que siga creciendo la industria, el comercio y la formalización laboral. Los esperamos en el departamento para que juntos garanticemos que Córdoba siga creciendo en bienestar y oportunidades”, indicó.

La hoja de ruta contempla la articulación de programas y capacidades institucionales. Foto: MinCIT | Ricardo Báez

El Ministerio informó que la estrategia busca acercar sus capacidades a las regiones para identificar oportunidades, coordinar esfuerzos institucionales y acompañar proyectos que respondan a las necesidades de los territorios.

En ese sentido, Gómez afirmó: “No puede haber una Patria Milagro si la economía de nuestros departamentos no mejora. Por eso estamos comprometidos con Córdoba y con cada una de las regiones de Colombia. Vamos a poner las capacidades del Ministerio al servicio de sus empresarios, emprendedores, trabajadores y comunidades para que su potencial se convierta en más oportunidades y bienestar”.