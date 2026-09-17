Presidente Abelardo De La Espriella lanzó contundente advertencia al Clan del Golfo

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó a través de un comunicado oficial que cuatro integrantes del grupo armado ilegal Clan del Golfo se sometieron voluntariamente a la justicia.

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La rendición de los rebeldes se concretó en zona rural del municipio de Briceño, ubicado en la subregión del Norte del departamento de Antioquia, gracias a una constante ofensiva operacional desplegada en la zona.

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De acuerdo con el reporte entregado por el Ejecutivo, los sometidos pertenecían de forma activa a la subestructura Juan de Dios Úsuga, organización señalada de adelantar acciones delictivas, extorsiones y narcotráfico en esa franja del territorio antioqueño.

La desmovilización se logró mediante la combinación de labores de inteligencia militar y la presencia permanente de unidades en terreno.

Incautación de armamento de guerra e intendencia

Durante el procedimiento de entrega supervisado por las autoridades judiciales, las tropas del Ejército Nacional y los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación recibieron un importante arsenal de guerra que se encontraba en poder de los combatientes.

La incautación representa un golpe directo a las capacidades logísticas y de fuego de la estructura criminal.

Entre el material bélico entregado a las fuerzas del Estado figuran una ametralladora de alto calibre, cuatro fusiles de asalto, 16 proveedores, 787 cartuchos de diferentes calibres, tres chalecos multipropósito y abundante equipo de intendencia.

Los elementos pasaron a cadena de custodia institucional para ser analizados en los procesos de investigación contra el grupo armado.

Advertencia del Gobierno Nacional a grupos al margen de la ley

A raíz del resultado de la operación coordinada, el jefe de Estado envió un contundente mensaje a las estructuras al margen de la ley que delinquen en las distintas regiones del país.

De La Espriella enfatizó que la Fuerza Pública continuará intensificando las operaciones ofensivas para neutralizar el accionar del narcoterrorismo y recuperar el control territorial.

“El mensaje es claro para todos los narcoterroristas: sométanse a la justicia o enfrenten toda la fuerza legítima del Estado. No les daremos tregua”, sentenció el mandatario.

Entretanto, los cuatro hombres que abandonaron las filas del Clan del Golfo quedaron bajo protección y custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica y avanzar en los protocolos de sometimiento a la justicia.