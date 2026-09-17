Enrique Gómez propone quitar $100 mil millones a la JEP y trasladarlos a la justicia ordinaria, ¿en qué consiste la iniciativa?

El senador Enrique Gómez puso sobre la mesa una propuesta que podría modificar la distribución de los recursos destinados al sector justicia para 2027: reducir en $100 mil millones el presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar ese mismo dinero al Consejo Superior de la Judicatura.

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Gómez explicó que fueron radicadas dos proposiciones dentro de la discusión presupuestal que actualmente se adelanta en el Congreso. La intención, según señaló, es utilizar esos recursos para crear nuevos despachos judiciales o formalizar encargos dentro de la planta de la Rama Judicial.

“Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación 2027 en el sector justicia, solicitando se le reduzca en 100 mil millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos 100 mil millones al Consejo Superior de la Judicatura”, explicó el congresista.

Gómez cuestionó los recursos destinados a la JEP

Al justificar la iniciativa, Gómez lanzó fuertes cuestionamientos contra la justicia transicional y aseguró que, según sus cálculos, la JEP ha costado alrededor de cuatro billones de pesos. También calificó sus indicadores de resultados como “desastrosos” y “lamentables”. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política del senador sobre el funcionamiento de esa jurisdicción.

En contraste, el congresista sostuvo que la justicia ordinaria enfrenta dificultades para responder al volumen de expedientes pendientes y aseguró que existen cerca de 2,2 millones de procesos represados. Gómez relacionó parte de ese incremento con las tutelas derivadas de la crisis del sistema de salud.

El Consejo Superior de la Judicatura informó el pasado 9 de septiembre que solicitó $17,5 billones para 2027, mientras que el proyecto presupuestal contemplaba $11,4 billones, lo que, según esa corporación, representa una brecha de $6,1 billones. Además, advirtió un aumento del 32 % en la demanda de justicia durante el último cuatrienio.

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Abelardo De La Espriella reaccionó a la propuesta

La iniciativa también provocó una reacción casi inmediata del presidente Abelardo De La Espriella, quien compartió en sus redes sociales la publicación de Gómez y escribió: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, en señal pública de respaldo a la propuesta.

Sin embargo, el traslado de los recursos todavía no está aprobado. Gómez indicó que espera obtener el aval del Ministerio de Hacienda y el respaldo del Congreso durante la discusión del presupuesto.

“Esta proposición esperamos que cuente con el aval del Ministerio de Hacienda y, obviamente, del Pleno del Congreso”, concluyó.